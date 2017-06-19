Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
16 августа 2017 года – Transporeon Group и компания «Северсталь Дистрибуция» развивают сотрудничество в области оптимизации транспортных расходов.
«Северсталь Дистрибуция» (дистрибуционная сеть дивизиона «Северсталь Российская сталь») – это крупнейшая торгово-промышленная группа компаний, предлагающая потребителям металлопродукцию широкого сортамента и оказывающая широкий спектр услуг, связанных с переработкой и доставкой металлопроката заказчику. Дистрибуционная сеть состоит из региональных складских центров и торговых офисов, расположенных на территории России, Беларуси, Украины и стран Европейского союза.
Внушительные объемы продаж группы компаний «Северсталь Дистрибуция» (в 2016 году этот показатель составил 1,5 млн тонн продукции) и выполнение мультимодальных перевозок на огромной территории поставок требуют четкой организации логистики. Прозрачная коммуникация с перевозчиками, контроль затрат на транспорт и получение лучших тарифов – задачи, которые стоят перед группой «Северсталь Дистрибуция».
Для их решения при заказе автотранспорта был сделан выбор в пользу логистической платформы TRANSPOREON. Модуль «Веst carrier» позволяет проводить мини-аукционы, к участию в которых приглашаются заинтересованные перевозчики, на каждую транспортную заявку. В результате компания получает актуальные ценовые предложения в режиме реального времени и может подтвердить заказ с самыми выгодными для себя условиями.
Сотрудничество между Transporeon и группой компаний «Северсталь Дистрибуция» началось в 2015 году с перевозок в Европе. На сегодняшний день автотранспортом, найденным через данную платформу, осуществляются поставки из Латвии, Польши и России клиентам в страны Прибалтики и Восточной Европы, а также в Германию, Финляндию, Швецию и Нидерланды.
В России пилотный запуск платформы TRANSPOREON состоялся в ноябре 2016 года на площадке «Северсталь Дистрибуция» в г. Череповце. В настоящее время принято решение расширить использование платформы TRANSPOREON на остальные филиалы по всей России.
Тимур Юдичев, заместитель руководителя дистрибуционной сети дивизиона «Северсталь Российская сталь» по продажам, прокомментировал: «Для нашего бизнеса критически важно непрерывное обеспечение транспортом, которого сложно добиться в условиях большого количества заказчиков и непредсказуемости маршрутов. Мы искали решение, которое позволит максимально быстро и выгодно размещать транспортные заказы, и в то же время гарантирует прозрачность, и нашли это решение в платформе TRANSPOREON. Мы планируем интеграцию с нашей ERP-системой для увеличения скорости обработки заказов и сокращения трудозатрат».
Даниил Ключников, глава представительства Transporeon Group в России и странах СНГ, добавил: «Мы рады расширению сотрудничества с компанией «Северсталь Дистрибуция» и рассчитываем на плодотворную работу по решению стоящих перед клиентом задач».