«Северсталь Дистрибуция» выбирает решение Transporeon для управления транспортными затратами

16 августа 2017 г.

16 августа 2017 года – Transporeon Group и компания «Северсталь Дистрибуция» развивают сотрудничество в области оптимизации транспортных расходов.

«Северсталь Дистрибуция» (дистрибуционная сеть дивизиона «Северсталь Российская сталь») – это крупнейшая торгово-промышленная группа компаний, предлагающая потребителям металлопродукцию широкого сортамента и оказывающая широкий спектр услуг, связанных с переработкой и доставкой металлопроката заказчику. Дистрибуционная сеть состоит из региональных складских центров и торговых офисов, расположенных на территории России, Беларуси, Украины и стран Европейского союза.

Внушительные объемы продаж группы компаний «Северсталь Дистрибуция» (в 2016 году этот показатель составил 1,5 млн тонн продукции) и выполнение мультимодальных перевозок на огромной территории поставок требуют четкой организации логистики. Прозрачная коммуникация с перевозчиками, контроль затрат на транспорт и получение лучших тарифов – задачи, которые стоят перед группой «Северсталь Дистрибуция».

Для их решения при заказе автотранспорта был сделан выбор в пользу логистической платформы TRANSPOREON. Модуль «Веst carrier» позволяет проводить мини-аукционы, к участию в которых приглашаются заинтересованные перевозчики, на каждую транспортную заявку. В результате компания получает актуальные ценовые предложения в режиме реального времени и может подтвердить заказ с самыми выгодными для себя условиями.

Сотрудничество между Transporeon и группой компаний «Северсталь Дистрибуция» началось в 2015 году с перевозок в Европе. На сегодняшний день автотранспортом, найденным через данную платформу, осуществляются поставки из Латвии, Польши и России клиентам в страны Прибалтики и Восточной Европы, а также в Германию, Финляндию, Швецию и Нидерланды.

В России пилотный запуск платформы TRANSPOREON состоялся в ноябре 2016 года на площадке «Северсталь Дистрибуция» в г. Череповце. В настоящее время принято решение расширить использование платформы TRANSPOREON на остальные филиалы по всей России.

Тимур Юдичев, заместитель руководителя дистрибуционной сети дивизиона «Северсталь Российская сталь» по продажам, прокомментировал: «Для нашего бизнеса критически важно непрерывное обеспечение транспортом, которого сложно добиться в условиях большого количества заказчиков и непредсказуемости маршрутов. Мы искали решение, которое позволит максимально быстро и выгодно размещать транспортные заказы, и в то же время гарантирует прозрачность, и нашли это решение в платформе TRANSPOREON. Мы планируем интеграцию с нашей ERP-системой для увеличения скорости обработки заказов и сокращения трудозатрат».

Даниил Ключников, глава представительства Transporeon Group в России и странах СНГ, добавил: «Мы рады расширению сотрудничества с компанией «Северсталь Дистрибуция» и рассчитываем на плодотворную работу по решению стоящих перед клиентом задач».