Сезон в Тайланде открыт не только туристами, но и авиаперевозчиками

10 марта 2017 г.

ACEX были в числе первых 5 экспедиторов, забронировавших грузы на вновь открывшемся рейсе Thai Airways.

В конце 2016 года Thai Airways вернулись на российский рынок, и возобновили прямые полеты по маршруту Москва-Бангкок-Москва на самолете В777 – 4 раза в неделю.

Ранее в 2015-м году сообщение прекратилось. Из сообщения Thai Airways International от 3 февраля 2015 года: «Несмотря на по-прежнему стабильный интерес к Юго-Восточной Азии со стороны российских путешественников, авиакомпания приняла решение приостановить свою деятельность на территории РФ до улучшения экономической ситуации в стране и возвращения стабильного спроса на перелеты». В тот год российский рынок также покинули и Cathay Pacific.

К концу 2016 года ситуация в стране стабилизировалась, о чем, в том числе, свидетельствует возобновление рейсов Thai Airways.

GSA (General Sales Agent – генеральный агент по продажам – прим. Ред) вернувшейся на российский рынок авиалинии стала компания AirCargoPro. От них сотрудники ACEX и получили информацию о тарифах, а заодно и о приятном сюрпризе для первых 5 агентов - красочном календаре авиакомпании Thai Airways на 2017 год.

«У авиакомпании есть интересные направления, поэтому эта опция полезна как нам, так и нашим клиентам, - комментирует изменения на рынке руководитель департамента авиационных перевозок Юлия Зайчикова. – В конце декабря мы отправили 4 паллеты груза для одного из наших клиентов и получили памятный приз от авиаперевозчика. Календарь висит у нас в офисе и радует глаз яркими красками».