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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
ACEX были в числе первых 5 экспедиторов, забронировавших грузы на вновь открывшемся рейсе Thai Airways.
В конце 2016 года Thai Airways вернулись на российский рынок, и возобновили прямые полеты по маршруту Москва-Бангкок-Москва на самолете В777 – 4 раза в неделю.
Ранее в 2015-м году сообщение прекратилось. Из сообщения Thai Airways International от 3 февраля 2015 года: «Несмотря на по-прежнему стабильный интерес к Юго-Восточной Азии со стороны российских путешественников, авиакомпания приняла решение приостановить свою деятельность на территории РФ до улучшения экономической ситуации в стране и возвращения стабильного спроса на перелеты». В тот год российский рынок также покинули и Cathay Pacific.
К концу 2016 года ситуация в стране стабилизировалась, о чем, в том числе, свидетельствует возобновление рейсов Thai Airways.
GSA (General Sales Agent – генеральный агент по продажам – прим. Ред) вернувшейся на российский рынок авиалинии стала компания AirCargoPro. От них сотрудники ACEX и получили информацию о тарифах, а заодно и о приятном сюрпризе для первых 5 агентов - красочном календаре авиакомпании Thai Airways на 2017 год.
«У авиакомпании есть интересные направления, поэтому эта опция полезна как нам, так и нашим клиентам, - комментирует изменения на рынке руководитель департамента авиационных перевозок Юлия Зайчикова. – В конце декабря мы отправили 4 паллеты груза для одного из наших клиентов и получили памятный приз от авиаперевозчика. Календарь висит у нас в офисе и радует глаз яркими красками».