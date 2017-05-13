Шито белыми нитками: предотвращено мошенничество с ОСАГО в Чите

8 июня 2017 г.

г. Чита

Эксперты Читинского филиала «АльфаСтрахование» пресекли очередную попытку страхового мошенничества по полису ОСАГО. На этот раз злоумышленники действовали крайне примитивно, что говорит либо об их вопиющей наглости, либо о безрассудстве.

От представителя клиента компании в «АльфаСтрахование» поступил пакет документов по убытку ОСАГО, в том числе фото поврежденного автомобиля. По данным справки о ДТП, потерпевший не был застрахован. Документы по нотариальной доверенности направил страховщику московский представитель виновника аварии. Служба безопасности «АльфаСтрахование» проверила доверенность на портале Федеральной нотариальной палаты и выяснила, что сведения о ней отсутствуют.

При дальнейшей проверке на портале ГИБДД выяснилось, что указанная авария не зарегистрирована. В извещении было указано, что транспортное средство находится в 450 км от Читы в городе Борзя. «АльфаСтрахование» сделала необходимые запросы в ГИБДД и потерпевшему для предоставления автомобиля на осмотр. Все контактные телефоны участников оказались не действующими, а поврежденное авто так и не было предъявлено.

Мошенники рассчитывали на получение страховой выплаты в размере 225 тыс. руб. Вскоре после запросов «АльфаСтрахование» они отказались от своих намерений. После официального ответа ГИБДД об отсутствии данных о ДТП страховая компания приняла решение начать процесс возбуждения уголовного дела, и в настоящий момент ГИБДД совместно с сотрудниками СЭБ «АльфаСтрахование» разрабатывают план мероприятий по выявлению и привлечению участников данного дела к уголовной ответственности.

«С такими небрежными мошенниками сотрудники Читинского филиала еще не сталкивались: и доверенность, и справки, представленные в страховую компанию, оказались поддельными, присутствует только фото повреждений транспортного средства, - говорит Алексей Степанов, начальник отдела урегулирования розничных убытков Читинского филиала «АльфаСтрахование» - Мы всегда стараемся выявлять мошеннические схемы и, цепляясь за любые мелочи, раскручиваем целый клубок и выводим преступников на чистую воду. В результате скрупулезных расследований мы дали ни один отказ от выплат страхового возмещения таким горе-мошенникам. В данном случае дело полностью шито белыми нитками».