Школа экспорта РЭЦ научит поставщиков, работающих на площадке B2B-Center, выходить на зарубежные рынки

30 октября 2017 г.

Поставщики, которые работают на электронной торговой площадке B2B-Center, могут пройти обучение по Образовательной программе Школа экспорта РЭЦ.

Пользователи B2B-Center могут пройти 10 курсов по всем этапам экспортной сделки: от выбора рынка и поиска покупателя до возврата валютного НДС. Обучение доступно в онлайн-формате или очно в регионах, где реализуется образовательная программа Школы экспорта.

Образовательная программа разработана для экспортно ориентированных предприятий, заинтересованных в выходе на зарубежные рынки. Она адаптирована как для предприятий без опыта экспортных поставок, так и для тех, кто ведет внешнеэкономическую деятельность, но планирует расширить рынки сбыта.

«Уникальная программа Школы экспорта создана специально для регионального малого и среднего бизнеса, - рассказала Алиса Никитина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ. – Прежде чем приступить к ее разработке мы проанализировали потребности российских поставщиков, узнали какой информации в сфере ВЭД им не хватает. Кроме того, дистанционная форма обучения, дополняющая очную, позволяют представителям МСП проходить обучение в любом регионе».

«В трансграничную электронную торговлю вовлекается все больше стран и участников. Один из последних проектов - электронная торговая площадка ЕТС-Тендер в Казахстане, которую мы запустили вместе с Группой ЕТС. На ней могут работать и российские поставщики. Вместе с партнерами в других странах мы создаем каналы, которые позволят российским компаниям быстро и легко находить зарубежных клиентов. Все это делает образование в сфере ВЭД крайне актуальным и востребованным», - отметил генеральный директор B2B-Center Андрей Бойко.