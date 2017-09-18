Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Поставщики, которые работают на электронной торговой площадке B2B-Center, могут пройти обучение по Образовательной программе Школа экспорта РЭЦ.
Пользователи B2B-Center могут пройти 10 курсов по всем этапам экспортной сделки: от выбора рынка и поиска покупателя до возврата валютного НДС. Обучение доступно в онлайн-формате или очно в регионах, где реализуется образовательная программа Школы экспорта.
Образовательная программа разработана для экспортно ориентированных предприятий, заинтересованных в выходе на зарубежные рынки. Она адаптирована как для предприятий без опыта экспортных поставок, так и для тех, кто ведет внешнеэкономическую деятельность, но планирует расширить рынки сбыта.
«Уникальная программа Школы экспорта создана специально для регионального малого и среднего бизнеса, - рассказала Алиса Никитина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ. – Прежде чем приступить к ее разработке мы проанализировали потребности российских поставщиков, узнали какой информации в сфере ВЭД им не хватает. Кроме того, дистанционная форма обучения, дополняющая очную, позволяют представителям МСП проходить обучение в любом регионе».
«В трансграничную электронную торговлю вовлекается все больше стран и участников. Один из последних проектов - электронная торговая площадка ЕТС-Тендер в Казахстане, которую мы запустили вместе с Группой ЕТС. На ней могут работать и российские поставщики. Вместе с партнерами в других странах мы создаем каналы, которые позволят российским компаниям быстро и легко находить зарубежных клиентов. Все это делает образование в сфере ВЭД крайне актуальным и востребованным», - отметил генеральный директор B2B-Center Андрей Бойко.