СИАС и Isuzu усилят конкуренцию на рынке коммерческого транспорта

3 августа 2017 г.

Компания «СовИнтерАвтоСервис», входящая в Группу компаний «МЕГАПОЛИС», и японский автомобильный бренд Isuzu подписали договор о сотрудничестве. По условиям контракта, «СовИнтерАвтоСервис» получил право продавать, обслуживать и распространять запчасти азиатского производителя в России. Договор подписали генеральный директор «СовИнтерАвтоСервис» Аслан Кцоев и генеральный директор «Исузу Рус» Фабрис Жан-Франсуа Горлье.

В рамках первых партнерских договоренностей, заключенных в конце 2016 года, «СовИнтерАвтоСервис» уже оснастил станцию технического обслуживания и обучил персонал для работы с автотехникой японского бренда.

Сотрудничество крупнейшего автодилера России с Isuzu позволит усилить конкуренцию на рынке коммерческого транспорта в сегменте средней ценовой группы. Договор стал продолжением стратегии «СовИнтерАвтоСервис» по развитию мультибрендовой линейки дистрибуции на рынке коммерческого транспорта.

Компании надеются успешно сотрудничать на растущем рынке, без ущерба для других производителей из портфеля «СовИнтерАвтоСервис».