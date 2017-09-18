Сибирский экономический форум «Россия и Большая Азия

3 ноября 2017 г.

16 и 17 ноября 2017 г. в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится важное мероприятие для всей Сибири – Сибирский экономический форум «Россия и Большая Азия. Импорт, экспорт, инвестиции. Отраслевые решения для малого и среднего бизнеса при работе с Китаем, Индией, Республикой Корея, Вьетнамом, Таиландом, Монголией».

СЭФ-2017 пройдет уже в четвертый раз, зарекомендовав себя одним из самых масштабным событий для участников внешнеэкономической деятельности в Сибири. В нем примут участие предприниматели Сибирского федерального округа, заинтересованные в работе с азиатскими компаниями, а также делегации из Китая, Вьетнама, Индии, Таиланда, Республики Кореи, Монголии.

Главной и отличительной особенностью Сибирского экономического форума является его практическая значимость и независимое финансирование бизнес-структурами. На мероприятии организовываются биржа контактов «Центр закупок для азиатских ритейлеров» и «Центр поставок в Азию для малого и среднего бизнеса РФ», где сибирские предприниматели смогут найти своих покупателей, представление бизнес-кейсов об опыте сотрудничества российских и азиатских компаний, круглые столы, экспозиции компаний малого и среднего бизнеса.

Свое участие на форуме подтвердили более двадцати зарубежных делегаций, в числе которых Sinosure, Hangzhou Sunny Jumbo Trading Co.LTD – импорт продуктов питания в Китай , Chao Qianmarket development Co.LTD (Guangzhou) – импорт кондитерских изделий, Shantou Shuangzixing Wine CO.LTD – импорт алкогольной продукции, SINO STATE FARMS CEREALS & OILS CO. LTD – поставки зерна и подсолнечного масла в КНР, Importfood.net – интернет-площадка импортных продуктов питания в Китае, Epinduo – крупнейшая интернет-платформа для продажи российских товаров в Китае, и многие другие. В качестве спикеров на форуме выступают эксперт по межрегиональным коммуникациям АО «Эксар» Дмитрий Требухин, директор отделения корпоративных финансов PwC Анвар Гафиатуллин, директор по продажам и развитию бизнеса «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Виталий Потапов, представитель АО «Российский экспортный центр» в Китае Сергей Лебедев.

Кроме того, первый день Форума ознаменуется проведением большого круглого стола по образованию, на котором представители ведущих ВУЗов Новосибирска обсудят темы обмена студентами и возможностью работы в Азии. Модератором круглого стола будет профессор, доктор исторических наук, руководитель Школы Востоковедения НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Маслов. Также в первый день будет организовано первое заседание Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при губернаторе Новосибирской области.

Во второй день Форума пройдет пленарное заседание «Регулирующее воздействие органов власти на ВЭД» с участием представителей Сибирского таможенного управления, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Сибирскому федеральному округу, а также Управления Россельхознадзора. Представители госструктур расскажут участникам Форума о предстоящих изменениях в Таможенном законодательстве РФ и его последствиях.

Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте Форума seforum.biz