Склад челнинского филиала «Байкал Сервис» переехал в современный логистический комплекс

19 июля 2017 г.

Новый терминал в три раза больше предыдущего, что позволяет увеличить его пропускную способность, повысить уровень товарного запаса и тем самым обслужить большее количество клиентов.

За девять лет своего существования в регионе филиал вырос в 4,5 раза. Нынешняя площадь терминала — 1360 кв. м. Современный склад класса А отвечает всем необходимым нормам и требованиям: оснащен спецтехникой от ведущих производителей, что позволяет значительно повысить качество хранения товаров и эффективность погрузочно-отгрузочных работ, имеет несколько ворот для крупно-, средне- и малотоннажного транспорта, оборудованных докшелтерами и доклевеллерами. Кроме того, в течение ближайшего месяца планируется закончить строительство дополнительного дебаркадера для разгрузки товаров со специального автотранспорта.

Терминал расположен на Хлебном проезде, 36. Он будет принимать грузопотоки, делать необходимую обработку грузов и доставлять их клиентам. Отличная транспортная доступность ко всем районам города, большая парковочная зона позволяют челнинскому филиалу предоставлять экспедиционно-транспортные услуги, в которых остро нуждаются торговые сети, дистрибьюторы и интернет-магазины, работающие или планирующие выходить на рынок Татарстана.