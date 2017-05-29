Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Новый терминал в три раза больше предыдущего, что позволяет увеличить его пропускную способность, повысить уровень товарного запаса и тем самым обслужить большее количество клиентов.
За девять лет своего существования в регионе филиал вырос в 4,5 раза. Нынешняя площадь терминала — 1360 кв. м. Современный склад класса А отвечает всем необходимым нормам и требованиям: оснащен спецтехникой от ведущих производителей, что позволяет значительно повысить качество хранения товаров и эффективность погрузочно-отгрузочных работ, имеет несколько ворот для крупно-, средне- и малотоннажного транспорта, оборудованных докшелтерами и доклевеллерами. Кроме того, в течение ближайшего месяца планируется закончить строительство дополнительного дебаркадера для разгрузки товаров со специального автотранспорта.
Терминал расположен на Хлебном проезде, 36. Он будет принимать грузопотоки, делать необходимую обработку грузов и доставлять их клиентам. Отличная транспортная доступность ко всем районам города, большая парковочная зона позволяют челнинскому филиалу предоставлять экспедиционно-транспортные услуги, в которых остро нуждаются торговые сети, дистрибьюторы и интернет-магазины, работающие или планирующие выходить на рынок Татарстана.