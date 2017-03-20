Skladman USG нашел арендатора складскому комплексу «Покров»

21 марта 2017 г.

Международная логистическая компания GTLS (GTLS General Trading and Logistic Services GmbH) разместилась в складском комплексе класса «А» «Покров» на скоростной трассе М-2 "Крым". Компания Skladman USG выступила консультантом в сделке.

Компания GTLS арендовала склад площадью 5000 кв.м. Договор заключен по среднерыночным ставкам аренды. Складской комплекс «Покров» расположен в 15 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Площадь складского комплекса - 98,407 кв.м.

Ольга Цимбаленко, заместитель генерального директора компании Skladman USG, комментирует: «В результате сделки компания GTLS получила идеальную локацию, увеличив свои складские площади более чем в два раза с перспективой дальнейшего роста».

Международная логистическая компания GTLS (GTLS General Trading and Logistic Services GmbH) оказывает профессиональные услуги по обеспечению внешнеторговых операций импорта товаров из Китая, Европы, Австралии. Основной специализацией компании является доставка и обработка грузов, связанных с автозапчастями и аксессуарами для европейских автомобилей.