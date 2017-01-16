С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Компания «Машкрепеж», основной поставщик крепежа и метизов во все регионы России, арендовала 9000 кв.м в складском комплексе класса В «Промзона Житнево». Консультант сделки – компания Skladman USG.
Складской комплекс класса В «Промзона Житнево» занимает земельный участок площадью 120 000 кв. м. Общая площадь складов - 100 000 кв.м. Складской комплекс расположен на юге Московской области в Домодедовском районе. Расстояние до МКАД составляет 35 км и 2 км от Малого бетонного кольца. По территории комплекса проходит 3 железнодорожные ветки. Складские блоки оборудованы антипылевыми полами и автомобильными рампами, воротами под еврофуру, имеется ж/д-рампа. В складском комплексе возможна высокая нагрузка на пол - до 15 т/кв.м, что позволяет хранить на складе очень тяжелую продукцию, которую продает компания «Машкрепеж».
««Машкрепеж» уже более 20 лет является крупнейшим поставщиком крепежа и метизной продукции на российском и внешних рынках. Новая площадка позволит компании увеличить объемы закупок, которые поступают не только с заводов России, но и от лидирующих производителей-экспортеров стран СНГ и дальнего зарубежья», - комментирует заместитель генерального директора компании Skladman USG Ольга Цимбаленко.