Skladman USG укрепили «Промзону Житнево» новым арендатором

7 февраля 2017 г.

Компания «Машкрепеж», основной поставщик крепежа и метизов во все регионы России, арендовала 9000 кв.м в складском комплексе класса В «Промзона Житнево». Консультант сделки – компания Skladman USG.

Складской комплекс класса В «Промзона Житнево» занимает земельный участок площадью 120 000 кв. м. Общая площадь складов - 100 000 кв.м. Складской комплекс расположен на юге Московской области в Домодедовском районе. Расстояние до МКАД составляет 35 км и 2 км от Малого бетонного кольца. По территории комплекса проходит 3 железнодорожные ветки. Складские блоки оборудованы антипылевыми полами и автомобильными рампами, воротами под еврофуру, имеется ж/д-рампа. В складском комплексе возможна высокая нагрузка на пол - до 15 т/кв.м, что позволяет хранить на складе очень тяжелую продукцию, которую продает компания «Машкрепеж».

««Машкрепеж» уже более 20 лет является крупнейшим поставщиком крепежа и метизной продукции на российском и внешних рынках. Новая площадка позволит компании увеличить объемы закупок, которые поступают не только с заводов России, но и от лидирующих производителей-экспортеров стран СНГ и дальнего зарубежья», - комментирует заместитель генерального директора компании Skladman USG Ольга Цимбаленко.