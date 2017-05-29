Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Региональное подразделение ФСБ РФ провело проверку терминала ГК «Деловые Линии» во Владимире 12 июля 2017 года. Сотрудник ведомства под видом клиента попытался сдать к перевозке коробку с муляжом взрывного устройства.
На складе сотрудник «Деловых Линий» при осмотре посылки обнаружил запрещенный груз. В перевозке клиенту было отказано.
Напомним, что подобные проверки на соответствие требованиям к обеспечению безопасности перевозок уже успешно прошли 8 подразделений ГК “Деловые Линии”. Сотрудники компании в ходе досмотра груза и его приемки обнаруживали муляжи взрывных устройств. Согласно правилам, к перевозке автотранспортом запрещены не только оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, но также самовозгорающиеся грузы, радиоактивные, химические и наркотические вещества. Подробнее с перечнем запрещенных к перевозке товаров можно ознакомиться на сайте ГК «Деловые Линии».