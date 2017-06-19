Словенский автомобильный перевозчик Globus представит интересы ACEX

14 августа 2017 г.

Словенский Globus имеет автопарк из более 100 собственных автомобилей, включая 90 холодильников и 70 крытых прицепов.

Логистическая компания Globus имеет в Словении автопарк из более 100 собственных автомобилей, включая 90 холодильников и 70 крытых прицепов. Словенский автоперевозчик был основан в 1991 году и ведет свою деятельность в Восточной и Юго-западной Европе. Globus обладает налаженной сетью предприятий в Беларуси, Украине, Казахстане и Узбекистане, дочернее предприятие также открыто в Москве.

«Вступление в альянс ACEX предоставляет хорошие рекламные возможности для нашей компании, - комментирует директор Globus Наташа Шкриньяр, - также членство в ACEX позволит заявить о себе всем участникам как о единственном на сегодняшний день словенском перевозчике в альянсе».

Перевозки осуществляются на современных и экологичных грузовиках марки Mercedes Benz и MAN, прицепах марки SchmitzCargobull и Krone. Все транспортные средства оснащены ADR системой для перевозок опасных веществ и системой GPS навигации для наблюдения за перевозкой груза. Также все машины имеют многосторонний и многоразовый разрешительный документ СЕМТ. Некоторые холодильники оснащены навигационной системой слежения за температурным режимом во время перевозки.

Клиенты и партнеры альянса, безусловно, смогут воспользоваться таким специфическим сервисом на более выгодных условиях через первые руки.

За последние два месяца в логистический альянс ACEX вступили три компании из различных стран мира: Турция, Россия и Словения.

«Востребованность альянсов в различных сферах оправдывает актуальное состояние экономики, - считает председатель правления ACEX Мирослав Золотарев. - еще тридцать лет назад Ли Якокка, президент компании Ford, предсказал, что в начале 21 века в мире останется всего несколько автопроизводителей, а фирмы одиночки уже не смогут выжить. И пусть господин Якокка говорил о производственных компаниях, в сфере услуг конкуренция ощущается еще более остро и ещё более актуально объединение ресурсов и знаний».