Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Россияне могут бесплатно возвращать товары, купленные в английском интернет-магазине Asos. Работу сервиса международных возвратов обеспечивает служба доставки Boxberry. Передать товары на возврат можно более чем в 1000 отделений Boxberry в 324 городах России.
Новый сервис работает быстро. Так, отправление из Москвы или Санкт-Петербурга доберется до Англии за 8 дней, из Екатеринбурга — за 12 дней, из Новосибирска — за 14 дней, из Владивостока — за 16 дней.
«Для покупателя срок возврата — один из важных факторов, ведь деньги от интернет-магазина он получает лишь после того, как товар дойдет до продавца. Переданное Boxberry отправление легко контролировать: возвраты, как и обычные заказы, отслеживаются через трекинг. Кроме того, при отправке посылки клиентам не придется стоять в очередях, так что процедура займет немного времени», — объясняет директор Boxberry International Марат Артуганов.