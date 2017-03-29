Служба доставки Boxberry бесплатно вернет товары покупателей из России в интернет-магазин ASOS

12 апреля 2017 г.

Россияне могут бесплатно возвращать товары, купленные в английском интернет-магазине Asos. Работу сервиса международных возвратов обеспечивает служба доставки Boxberry. Передать товары на возврат можно более чем в 1000 отделений Boxberry в 324 городах России.

Новый сервис работает быстро. Так, отправление из Москвы или Санкт-Петербурга доберется до Англии за 8 дней, из Екатеринбурга — за 12 дней, из Новосибирска — за 14 дней, из Владивостока — за 16 дней.

«Для покупателя срок возврата — один из важных факторов, ведь деньги от интернет-магазина он получает лишь после того, как товар дойдет до продавца. Переданное Boxberry отправление легко контролировать: возвраты, как и обычные заказы, отслеживаются через трекинг. Кроме того, при отправке посылки клиентам не придется стоять в очередях, так что процедура займет немного времени», — объясняет директор Boxberry International Марат Артуганов.