Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
С начала ноября центральный сортировочный узел службы доставки начнет работу по адресу Московская область, город Химки, Коммунальный проезд, владение 30А, строение 1
Новый склад почти в два раза больше предыдущего: его площадь составляет 7600 кв.м. Он расположен ближе к МКАД, что обеспечивает лучшую транспортную доступность для московских клиентов компании и позволяет им быстрее передавать товары на доставку. Склад будет работать круглосуточно и без выходных.
Обновится и оборудование площадки. На складе установлена сортировочная линия, производительность которой позволяет обрабатывать 5 000 заказов в час. На прежней площадке этот показатель составлял немногим более 1 000 заказов в час.
«Переезд пройдет абсолютно незаметно для наших клиентов, для них изменится только адрес склада. Возросшие мощности и лучшая транспортная доступность позволяют быстрее обрабатывать заказы, что, безусловно, позитивно скажется на работе компании в высокий сезон, когда поток отправлений традиционно возрастает. Boxberry готова к значительному увеличению нагрузок в предновогодний период и обеспечит строгое соблюдение сроков обработки и доставки заказов, а также высокий уровень сервиса для всех клиентов», — говорит директор по логистике Boxberry Роман Нестеров.