Служба доставки Boxberry переезжает на новый склад в Москве

31 октября 2017 г.

С начала ноября центральный сортировочный узел службы доставки начнет работу по адресу Московская область, город Химки, Коммунальный проезд, владение 30А, строение 1

Новый склад почти в два раза больше предыдущего: его площадь составляет 7600 кв.м. Он расположен ближе к МКАД, что обеспечивает лучшую транспортную доступность для московских клиентов компании и позволяет им быстрее передавать товары на доставку. Склад будет работать круглосуточно и без выходных.

Обновится и оборудование площадки. На складе установлена сортировочная линия, производительность которой позволяет обрабатывать 5 000 заказов в час. На прежней площадке этот показатель составлял немногим более 1 000 заказов в час.

«Переезд пройдет абсолютно незаметно для наших клиентов, для них изменится только адрес склада. Возросшие мощности и лучшая транспортная доступность позволяют быстрее обрабатывать заказы, что, безусловно, позитивно скажется на работе компании в высокий сезон, когда поток отправлений традиционно возрастает. Boxberry готова к значительному увеличению нагрузок в предновогодний период и обеспечит строгое соблюдение сроков обработки и доставки заказов, а также высокий уровень сервиса для всех клиентов», — говорит директор по логистике Boxberry Роман Нестеров.