«СМ-Клиника» откроется на Симферопольском бульваре в Москве

5 апреля 2017 г.

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, сообщает о том, что сеть многопрофильных медицинских центров «СМ-Клиника», арендовала отдельно стоящее трехэтажное здание с подвалом на Симферопольском бульваре, д. 22 площадью 2 778,6 кв. м. Договор аренды заключен сроком на 10 лет. Консультантом сделки со стороны собственника выступила компания CBRE.

Здание передано компании «СМ-Клиника» в состоянии «под отделку». Отделочные работы клиника выполняет самостоятельно в соответствии со строгими требованиями, предъявляемыми к учреждениям такого профиля. Свою новую клинику компания «СМ-Клиника» планирует открыть в ноябре 2017 года.

Дмитрий Смыслов, директор по маркетингу и рекламе «СМ-Клиника», комментирует сделку:

«Наша сеть активно развивается, но до сих пор мы не были представлены в южной части города. Благодаря профессиональной работе консультанта CBRE нам удалось найти отдельно стоящее здание с собственной огороженной территорией в этом районе города, и мы уже этой осенью сможем нести здоровье жителям столицы».

Элина Степная, заместитель директора отдела офисных помещений, CBRE сказала:

«Мы искренне рады, что здание, которое мы предложили «СМ–Клиника» для размещения в нем нового многопрофильного медицинского центра на юге Москвы идеально им подошло как с точки зрения площади, так и с точки зрения концепции. Сегодня крайне сложно найти офисное пространство в отдельно стоящем здании в городе, которое также отвечает всем техническим требованиям, которые существуют у медицинских учреждений».