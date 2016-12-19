В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
20 декабря 2016 года ПАО «ТрансФин-М» и АО «СМП Банк» подписали договор об открытии кредитной линии объемом 450 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 5 лет. Привлеченные средства «ТрансФин-М» направит на реализацию проектов по лизингу железнодорожного подвижного состава.
«Это не первый опыт сотрудничества «ТрансФин-М» и «СМП Банка»: ранее уже были открыты две кредитные линии общим объемом 2,6 млрд рублей. Одобрение новых кредитных линий свидетельствует о высокой надежности и качестве сформированного лизингового портфеля, а также подтверждает тенденцию плодотворных партнерских взаимоотношений, - отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. – В настоящее время на рынке железнодорожных перевозок наконец происходит восстановление ставок доходности в результате массового списания вагонов. В некоторых регионах уже образуется дефицит подвижного состава, что ведет к росту спроса со стороны операторов на новые грузовые вагоны. Это способствует возобновлению интереса к инвестированию в данный сегмент».
На сегодняшний день объем кредитного портфеля «ТрансФин-М» составляет 60 млрд рублей, компания сотрудничает с болеем чем 25 банками. Надежность «ТрансФин-М» в качестве заемщика подтверждается как ростом числа банков-партнеров и объемом заимствований, так и высокимикредитными рейтингами, в том числе ведущих международных агентств. Напомним, в январе 2016 года Standard & Poor’s присвоил «ТрансФин-М» международный кредитный рейтинг уровня B.