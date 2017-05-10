Собственная линия «ТРАСКО» по доставке сборных грузов в Европу

30 мая 2017 г.

В январе 2017 года «ТРАСКО» запустила собственную линию по доставке сборных грузов из России в Европу. Первые клиенты уже дали положительную оценку новому сервису.

Согласно данным Российского экспортного центра, объем экспорта за первые два месяца 2017 года увеличился на 36,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основой экспорта из России остается топливо (66,2 % общей величины экспорта). Среди других важных товарных групп — металлопродукция, химические товары, продукция машиностроения и продовольствие. Лучшую динамику экспорта показали такие страны Европы, как Германия, Швейцария и Финляндия.

Положительная динамика наблюдается и в компании «ТРАСКО». Учитывая возрастающую потребность клиентов компании в экспорте в страны еврозоны, руководством было принято решение организовать собственную сборную линию по данному направлению. Доставка осуществляется посредством современных автопоездов компании объемом загрузки 90 м3, оборудованных датчиками GPS. Таможенное оформление грузов также осуществляется своими силами, что оптимизирует временные и финансовые затраты клиентов.

«Сегодня срок транспортировки грузов приобретает все большее значение. Авиаперевозки, конечно, позволяют сократить срок доставки, но это значительно сказывается на конечной стоимости товара, - рассказывает руководитель филиала «ТРАСКО» в Перми Денис Кива. - Именно поэтому объем рынка доставки сборных грузов автомобильным транспортом постоянно растет. Учитывая рост доли экспорта, внедрение новой сборной линии становится закономерным. Тем более что доставкой сборных грузов мы занимаемся уже не первый десяток лет. Сейчас мы получаем положительную обратную связь от клиентов и в ближайшее время планируем увеличение количества рейсов».