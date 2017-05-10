Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
В январе 2017 года «ТРАСКО» запустила собственную линию по доставке сборных грузов из России в Европу. Первые клиенты уже дали положительную оценку новому сервису.
Согласно данным Российского экспортного центра, объем экспорта за первые два месяца 2017 года увеличился на 36,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основой экспорта из России остается топливо (66,2 % общей величины экспорта). Среди других важных товарных групп — металлопродукция, химические товары, продукция машиностроения и продовольствие. Лучшую динамику экспорта показали такие страны Европы, как Германия, Швейцария и Финляндия.
Положительная динамика наблюдается и в компании «ТРАСКО». Учитывая возрастающую потребность клиентов компании в экспорте в страны еврозоны, руководством было принято решение организовать собственную сборную линию по данному направлению. Доставка осуществляется посредством современных автопоездов компании объемом загрузки 90 м3, оборудованных датчиками GPS. Таможенное оформление грузов также осуществляется своими силами, что оптимизирует временные и финансовые затраты клиентов.
«Сегодня срок транспортировки грузов приобретает все большее значение. Авиаперевозки, конечно, позволяют сократить срок доставки, но это значительно сказывается на конечной стоимости товара, - рассказывает руководитель филиала «ТРАСКО» в Перми Денис Кива. - Именно поэтому объем рынка доставки сборных грузов автомобильным транспортом постоянно растет. Учитывая рост доли экспорта, внедрение новой сборной линии становится закономерным. Тем более что доставкой сборных грузов мы занимаемся уже не первый десяток лет. Сейчас мы получаем положительную обратную связь от клиентов и в ближайшее время планируем увеличение количества рейсов».