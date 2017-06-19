Совет директоров «ТрансФин-М» принял решения об увеличении уставного капитала компании на 6 млрд рублей

22 августа 2017 г.

28.07.2017 г. состоялось заочное заседание совета директоров ПАО «ТрансФин-М», на котором было рекомендовано общему собранию акционеров общества одобрить выпуск дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 млрд рублей, а также утверждено решение о выпуске дополнительных обыкновенных акций на сумму 2,4 млрд рублей, в которые будут конвертированы облигации общества серии 27.

Напомним, что в 2014-2016 гг. компанией были размещены три выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд рублей, конвертируемых в обыкновенные акции общества через три года с даты выпуска. Так, в декабре 2017 облигации первого выпуска должны быть конвертированы в обыкновенные акции общества на общую сумму 3 млрд. рублей.

Дополнительный выпуск обыкновенных акций общества на 3 млрд рублей будет производиться по закрытой подписке путем оплаты денежными средствами. Акции данного выпуска будут размещаться по рыночной цене, что, с учетом текущей стоимости компании, позволит привлечь порядка 3,7- 3,8 млрд рублей. Текущий уставный капитал компании составляет 5,4 млрд рублей.

«С учетом дополнительных выпусков акций к концу 2017 года уставный капитал «ТрансФин-М» составит не менее 11,8 млрд рублей, а собственный капитал по МСФО, по нашим прогнозам, будет не менее 21,5 млрд рублей, что будет соответствовать показателю достаточности капитала на уровне 15%. Данное значение является хорошим показателем для лизинговой отрасли, - отмечает Дмитрий Зотов, генеральный директор ПАО «ТрансФин-М». – Планомерное поэтапное увеличение инвестиций НПФ «Благосостояние» в капитал компании, а также высокое качество сформированного портфеля, взвешенная бизнес-стратегия, направленная на развитие компетенций как в традиционной для компании железнодорожной отрасли, так и в других высокодоходных отраслях рынка, положительно оцениваются кредиторами, инвесторами и рейтинговыми агентствами. 2 августа Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило «ТрансФин-М» рейтинг кредитоспособности на уровне «А-(RU)» со стабильным прогнозом».

Ранее, в январе 2017 года Standard & Poor’s подтвердило международный кредитный рейтинг «B» и повысило прогноз до стабильного, компания также имеет рейтинг Эксперт РА ruA-.