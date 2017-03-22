Совет Одесского порта: будет разработан проект альтернативного въезда автотранспорта

4 апреля 2017 г.

Такое решение было принято в ходе заседания Совета порта 31 марта 2017 года при участии руководителей АМПУ (Администрации морских портов Украины), стивидоров и представителей городской власти.

«Члены рабочей группы, в которую войдут представители АМПУ, портового бизнеса и города должны в течение месяца предложить конкретное техническое решение, которое позволит создать альтернативный автомобильный въезд в порт и исключить проезд автотранспорта по городским улицам. Кроме того, важно предусмотреть проработку вариантов финансирования запроектированной дороги «Хаджибей-2», - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Кроме того, в ходе заседания члены Совета порта поддержали инициативу компании «Евротерминал» по снижению тарифа за использование накопительной площадки.

Также на встрече обсуждался вопрос создания второго железнодорожного въезда в морской порт, необходимой реконструкции железнодорожных путей станционного парка «Одесса-порт», сложности с ограничением отгрузки вагонов в портах Большой Одессы.

«Как мы и предполагали, портовое бизнес-сообщество и рыночные механизмы расставили всё по своим местам. Снижение тарифов за использование накопительной площадки – только первый шаг на пути реального упрощения работы бизнеса в порту», - отметил Райвис Вецкаганс.

Напомним, ранее руководитель АМПУ и одесский городской голова Геннадий Труханов обсуждали вариант разгрузки городских улиц путём соединения объездной дороги с транспортной эстакадой Одесского порта, минуя накопительную площадку «Евротерминал», - дабы участники рынка имели комфортные условия работы и различные варианты проезда.