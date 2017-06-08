Специалисты АО «НК «КТЖ» учились управлять активами на семинарах НПП СпецТек

26 июля 2017 г.

Компания НПП «СпецТек» провела два семинара по современным практикам управления физическими активами для АО «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы».

АО «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» – крупнейший транспортно-логистический холдинг государственного значения Республики Казахстан. Компания выполняет функции оператора магистральной железнодорожной сети, под ее управлением также находятся морская портовая и аэропортовая инфраструктура, сухогрузный флот, транспортно-логистические центры, позволяющие оказывать полный спектр мультимодальных транспортно-логистических услуг.

Являясь одной из важнейших составных производственной инфраструктуры Казахстана, АО «НК «ҚТЖ» уделяет пристальное внимание безопасности и надежности подвижного состава и объектов инфраструктуры, в том числе – организации технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

В указанной области знаний НПП «СпецТек» имеет весомые и признанные компетенции. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 979 от 29.08.2013 на базе НПП «СпецТек» создан Технический комитет по стандартизации №086 «Управление активами». НПП «СпецТек» является разработчиком государственных стандартов управления активами серии ГОСТ Р 55.0.00, и ведущим российским разработчиком программного обеспечения для управления активами.

В этой связи «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» обратилась к НПП «СпецТек» с предложением провести семинары по современным практикам управления физическими активами. По итогам обсуждения текущих приоритетов заказчика в области подготовки персонала, специалисты НПП «СпецТек» подготовили и провели два семинара:

1. «Выбор и пересмотр стратегии обслуживания и ремонта оборудования. Измерение, анализ и улучшение эффективности системы ТОиР»,

2. «Надёжностно ориентированное техническое обслуживание, или RCM».

Семинары состоялись с 19 по 28 июня 2017 года в офисе НПП «СпецТек». Их слушателями стали менеджеры направления «Управление активами» филиала «Центр трансформации бизнеса» АО «НК «ҚТЖ» и менеджеры департамента технической политики и регулирования АО «НК «ҚТЖ».

В рамках программы семинаров рассмотрены вопросы применения стандартов управления активами к специфике железнодорожного транспорта, в частности стандарты UIC и IEC, дан обзор и характеристика современных стратегий ТОиР. Представлены ключевые концепции, такие как экономика предупредительного обслуживания, критичность отказов, риски, управление по показателям, RCM.

Отдельное внимание было уделено роли информационных систем как средства поддержки систем управления физическими активами. На примере программного обеспечения TRIM разработки НПП «СпецТек» рассматривались отдельные решения в данной области. В частности: