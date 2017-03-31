Спрос на строительство складов по схеме built-to-suit растет

20 апреля 2017 г.

Проект крупнейшего распределительного центра в Европе, который реализует инвестиционно-девелоперская компания Radius Group специально для «АШАН Ритейл Россия», вошел в короткий список премии CRE Moscow Awards 2017. Проект представлен в номинации «Сделка года».

Масштабный распределительный центр для «АШАН Ритейл Россия» будет построен в районе одного из крупнейших логистических парков Подмосковья «Южные Врата». Застройщиком проекта выступает инвестиционно-девелоперская компания Radius Group по схеме строительства «под ключ» (built-to-suit). Объект станет крупнейшим складским комплексом такого типа в Европе, построенным для одной компании. Общая площадь комплекса составит 138 000 кв. м., а объем инвестиций в строительство достигает 6 млрд рублей. Распределительный центр будет построен с применением энергоэффективных технологий и материалов.

«Сделка по строительству крупнейшего складского комплекса в районе индустриального парка «Южные врата» специально для «АШАН Ритейл Россия» подтвердила устойчивый тренд на рынке: если еще несколько лет назад востребованы были, в основном, спекулятивные склады, то сегодня растет спрос от крупных компаний на нестандартные объекты, построенные по схеме built-to-suit. При чем, чаще всего речь идет не об адаптации привычного прямоугольного здания, а о реализации классического, правильного кросс-дока, необычной геометрии здания и планировки территории, комбинирования разных зон хранения и т.д. Распределительный центр, который Radius Group построит для «АШАН», уникален еще и тем, что проект осуществляется с использованием специального сервиса Radius InSite на базе BIM технологий, позволяющего улучшить контроль над бюджетом и сроками строительства», - отметила директор по аренде и маркетингу Radius Group Анна Сорокина.

Напомним, Commercial Real Estate Moscow Awards на протяжении 14 лет является одной из самых престижных премий в области коммерческой недвижимости. Ежегодно лауреатами CRE Moscow Awards становятся лидеры отрасли: лучшие проекты, управляющие компании, девелоперы и консультанты. Все финалисты проходят тщательный конкурсный отбор в два этапа.

Церемония награждения CRE Moscow Awards 2017 состоится 27 апреля в стильном концертном зале «Барвиха Luxury Village».