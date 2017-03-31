18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Проект крупнейшего распределительного центра в Европе, который реализует инвестиционно-девелоперская компания Radius Group специально для «АШАН Ритейл Россия», вошел в короткий список премии CRE Moscow Awards 2017. Проект представлен в номинации «Сделка года».
Масштабный распределительный центр для «АШАН Ритейл Россия» будет построен в районе одного из крупнейших логистических парков Подмосковья «Южные Врата». Застройщиком проекта выступает инвестиционно-девелоперская компания Radius Group по схеме строительства «под ключ» (built-to-suit). Объект станет крупнейшим складским комплексом такого типа в Европе, построенным для одной компании. Общая площадь комплекса составит 138 000 кв. м., а объем инвестиций в строительство достигает 6 млрд рублей. Распределительный центр будет построен с применением энергоэффективных технологий и материалов.
«Сделка по строительству крупнейшего складского комплекса в районе индустриального парка «Южные врата» специально для «АШАН Ритейл Россия» подтвердила устойчивый тренд на рынке: если еще несколько лет назад востребованы были, в основном, спекулятивные склады, то сегодня растет спрос от крупных компаний на нестандартные объекты, построенные по схеме built-to-suit. При чем, чаще всего речь идет не об адаптации привычного прямоугольного здания, а о реализации классического, правильного кросс-дока, необычной геометрии здания и планировки территории, комбинирования разных зон хранения и т.д. Распределительный центр, который Radius Group построит для «АШАН», уникален еще и тем, что проект осуществляется с использованием специального сервиса Radius InSite на базе BIM технологий, позволяющего улучшить контроль над бюджетом и сроками строительства», - отметила директор по аренде и маркетингу Radius Group Анна Сорокина.
Напомним, Commercial Real Estate Moscow Awards на протяжении 14 лет является одной из самых престижных премий в области коммерческой недвижимости. Ежегодно лауреатами CRE Moscow Awards становятся лидеры отрасли: лучшие проекты, управляющие компании, девелоперы и консультанты. Все финалисты проходят тщательный конкурсный отбор в два этапа.
Церемония награждения CRE Moscow Awards 2017 состоится 27 апреля в стильном концертном зале «Барвиха Luxury Village».