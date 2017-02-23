Спутниковый контроль повышает эффективность труда аграриев Башкортостана

6 марта 2017 г.

В КХ «Куш-Буляк» внедрена система спутникового мониторинга транспорта СКАУТ. Используя технологии ГЛОНАСС/GPS-контроля, одно из ведущих сельхозпредприятий региона добивается сокращения затрат на свой автопарк.

ООО «КХ «Куш-Буляк» - это многоотраслевое, динамично развивающееся аграрное предприятие Республики Башкортостан. В деятельности хозяйства используется сельхозтехника и грузовой транспорт. Эксплуатация автопарка требует значительных затрат, особенно на горюче-смазочные материалы, в случае с которыми часто фиксировался перерасход. И в определенный момент руководство «Куш-Буляк» решило обратиться к современным технологиям, внедрив инструменты спутникового контроля местоположения транспорта и расхода топлива.

Для решения своих задач предприятие выбрало Систему СКАУТ, которая установлена во многих агрохозяйствах России и стран ближнего зарубежья. Интегратором системы стала компания «АвтоКонтрольСервис» - авторизованный партнер ГК «СКАУТ» в Башкирии. Специалисты компании произвели монтаж оборудования для спутникового мониторинга, внедрили необходимое ПО и обучили диспетчеров работе с системой. В ней отслеживается работа всего автопарка, включая машины «Камаз», «Газель», тракторы МТЗ и New Holland.

«По итогам запуска Системы СКАУТ можно уверенно говорить, что она отвечает всем предъявляемым к ней требованиям. Мы получаем точные данные о местоположении техники с указанием чётких параметров. Графики и таблицы, представленные в программном обеспечении, выстроены должным образом, с указанием необходимых параметров. Информация доступна в режиме реального времени, так и в архиве, что существенно облегчает расчёт затрат по конкретному транспортному счёту», - рассказывает Мавзир Латыпов, директор ООО «КХ «Куш-Буляк».

По словам заказчика, с появлением системы у предприятия появилась возможность объективно анализировать расход ГСМ и выявлять несанкционированное использование техники. Существенно повысилась дисциплина водителей: исчезла практика «левых рейсов», которые раньше было сложно доказать, пробег автотранспорта в путевых листах стал соответствовать действительности. И сейчас Система СКАУТ помогает КХ «Куш-Буляк» эффективнее управлять предприятием.