Вы ещё можете успеть подать материалы для публикации и разместить рекламные модули в спецвыпуске!
Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В КХ «Куш-Буляк» внедрена система спутникового мониторинга транспорта СКАУТ. Используя технологии ГЛОНАСС/GPS-контроля, одно из ведущих сельхозпредприятий региона добивается сокращения затрат на свой автопарк.
ООО «КХ «Куш-Буляк» - это многоотраслевое, динамично развивающееся аграрное предприятие Республики Башкортостан. В деятельности хозяйства используется сельхозтехника и грузовой транспорт. Эксплуатация автопарка требует значительных затрат, особенно на горюче-смазочные материалы, в случае с которыми часто фиксировался перерасход. И в определенный момент руководство «Куш-Буляк» решило обратиться к современным технологиям, внедрив инструменты спутникового контроля местоположения транспорта и расхода топлива.
Для решения своих задач предприятие выбрало Систему СКАУТ, которая установлена во многих агрохозяйствах России и стран ближнего зарубежья. Интегратором системы стала компания «АвтоКонтрольСервис» - авторизованный партнер ГК «СКАУТ» в Башкирии. Специалисты компании произвели монтаж оборудования для спутникового мониторинга, внедрили необходимое ПО и обучили диспетчеров работе с системой. В ней отслеживается работа всего автопарка, включая машины «Камаз», «Газель», тракторы МТЗ и New Holland.
«По итогам запуска Системы СКАУТ можно уверенно говорить, что она отвечает всем предъявляемым к ней требованиям. Мы получаем точные данные о местоположении техники с указанием чётких параметров. Графики и таблицы, представленные в программном обеспечении, выстроены должным образом, с указанием необходимых параметров. Информация доступна в режиме реального времени, так и в архиве, что существенно облегчает расчёт затрат по конкретному транспортному счёту», - рассказывает Мавзир Латыпов, директор ООО «КХ «Куш-Буляк».
По словам заказчика, с появлением системы у предприятия появилась возможность объективно анализировать расход ГСМ и выявлять несанкционированное использование техники. Существенно повысилась дисциплина водителей: исчезла практика «левых рейсов», которые раньше было сложно доказать, пробег автотранспорта в путевых листах стал соответствовать действительности. И сейчас Система СКАУТ помогает КХ «Куш-Буляк» эффективнее управлять предприятием.