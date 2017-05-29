Ставки фрахта в Азовском регионе растут благодаря турецким амбициям

12 июля 2017 г.

По данным еженедельного аналитического отчета компании «Глогос проект», за прошлую неделю ставки фрахта в портах Азовского моря выросли на 2-3 доллара за тонну. Это довольно значительный рост, особенно на фоне большого количества спотового тоннажа в регионе и отложенного (в ряде агрохозяйств до конца августа) урожая.

«Сдвиг уборки зерновых из-за плохой погоды нивелировал привычную сезонность рынка, - разъясняет ситуацию Константин Гриневич, генеральный директор логистической компании «Глогос проект», - при которой ставки фрахта, резко подорожавшие в июле, медленно снижаются вплоть до февраля, после чего сохраняются на низком уровне до следующего июля, чтобы потом с появлением на рынке зерна нового урожая опять взлететь. То, что в этом году привычного скачка ставок в июле не будет – было понятно уже в мае. По прогнозам, значительного роста ставок в августе, когда урожай наконец дозреет, в этом году не будет».

И фрахтователи и судовладельцы к обстоятельствам «отложенного сезона» за два месяца адаптировались. Первые в рабочем режиме продают остатки прошлогоднего урожая, вторые поднимают насколько могут стоимость фрахта, чтобы хоть как-то компенсировать размыв сезонных заработков. С середины июня по июль ставки фрахта по разным направлениям из портов Азов, Ростов-на-Дону, Ейск, Темрюк и Таганрог в среднем выросли на 3-4 доллара.

Участники рынка называют две причины аномального роста ставок при обилии спотового тоннажа в регионе – возросшая активность турецких импортеров при закупках российского зерна и снижение продаж зерна украинскими производителями.

Турция, которая постепенно превращается в основного поставщика муки в такие страны, как Сирия, Ливия, Ирак и Судан, активно наращивает импорт пшеницы несмотря на собственный хороший урожай. Имея налаженные торговые связи с представителями ближневосточных стран, а также выгодное экономическое положение, позволяющее получать качественное российское зерно по низким ценам благодаря удобной и дешевой логистике, Турция все уверенней чувствует себя в роли логистического хаба Ближнего Востока.

Еще одной причиной, влияющей на рост ставок фрахта в российских портах Азовского моря, стала переориентация Украины на поставки зерна Египту. «Украинское зерно выигрывает в цене у российского и уверенно выходит на лидерские позиции среди поставщиков ключевых импортеров Северной Африки, - объясняет ситуацию Константин Гриневич. – Из-за смены национальных ориентиров ставки на фрахт малотоннажных судов в стране упали, и украинские костеры все чаще ищут работу в российских портах».