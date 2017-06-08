Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Лондон - Москва, 26 июля 2017 года - Согласно результатам полугодового исследования Global Prime Retail Rents («Мировые ставки аренды торговой недвижимости»), проводимого международным отделом исследований CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, Новая Бонд-стрит в Лондоне заняла первое место в мировом рейтинге наиболее динамично растущих рынков торговой недвижимости: в I квартале 2017 года ставки аренды выросли на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на неизменность в квартальном исчислении ставок аренды на Новой Бонд-стрит, столица Великобритании заняла второе место в десятке самых дорогих в мире рынков торговой недвижимости (годовая ставка аренды в первом квартале 2017 года – 1 753 долл. США за кв. фут в год), в то время как Пятая авеню в Нью-Йорке сохранила первое место в этом рейтинге (3 240 долл. США за кв. фут в год). Первую пятерку мирового рейтинга замыкают Гонконг, Париж и Токио.
Результаты данного исследования годовой ставки аренды торговой недвижимости (в пересчете на 1 кв. фут) на центральных улицах городов свидетельствуют, что в I кв. 2017 года Европа была единственным в мире регионом, где наблюдался рост ставок, составивший в годовом исчислении 4,3%.
Быстрый рост ставок аренды, подпитываемый дефицитом предложения торговой недвижимости на центральных улицах, наблюдается во многих западноевропейских столицах. В этих городах ритейлеры готовы платить более высокую арендную плату, чтобы обеспечить себе узнаваемость бренда и дальнейшую реализацию планов расширения на рынке региона. Благодаря возобновлению экономического роста в Ирландии и Испании в прошлом году ставки аренды в Дублине и Мадриде выросли на 10,5% и 6,4%, соответственно.
Санкт-Петербург занял второе место в десятке городов с наиболее быстрым ростом арендных ставок: годовой прирост составил 15,4%. Во многом, это было обусловлено ростом туристического потока в городе. Ритейлеры демонстрируют высокий спрос на торговую недвижимость на центральных улицах. Помимо розничного сектора в целом, спрос со стороны стремящихся выйти на рынок брендов общественного питания также способствовал росту ставок аренды. Окленд и София заняли в рейтинге третье место (12,5%), Дублин - пятое (10,5%), а Глазго - шестое (9,4%).
Родри Дэвис, директор отдела торговой недвижимости в Великобритании, CBRE, сообщил следующее:
«Показатели, которые продемонстрировал Лондон, свидетельствуют об общем оживлении на европейском рынке розничной торговли. Спрос на качественную торговую недвижимость в Лондоне остается высоким, а приход таких брендов, как New Balance и Nars, вновь подчеркнул важность этого рынка.
Однако рост стоимости аренды в результате пересмотра арендных ставок заставляет ритейлеров быть более избирательными в отношении мест положения своих магазинов. Это привело к сокращению в последние шесть месяцев объема сделок с ритейлерами на центральных торговых улицах Лондона».
Наташа Пател, директор отдела исследований рынка торговых помещений CBRE в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, прокомментировала это следующим образом:
«Сектор розничной торговли быстро развивается и является высококонкурентным рынком, что заставляет бренды искать покупателей, одновременно используя несколько каналов. Физические магазины остаются важным элементом стратегии продаж, поэтому бренды будут по-прежнему использовать для своего продвижения магазины на центральных торговых улицах. Магазины также станут тем местом, где покупатели смогут знакомиться с продуктами и ритейлеры - демонстрировать и опробовать инновационные технологии».
Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве, комментирует:
«Прайм ставка аренды на самой дорогой улице Москвы - Столешниковом переулке – на сегодняшний день составляет 300 тыс руб/кв. м/год, что соответствует 465 долл. США за кв. фут в год. По этому показателю Москва более чем в 1,5 раза уступает Сингапуру, который замыкает первую десятку городов. В целом ситуация на рынке стрит ритейла столицы очень нестабильна. С одной стороны, на нее оказывает существенное влияние программа комплексной реконструкции центральных улиц Москвы, которая ограничивает пешеходный и автомобильный трафик и приводит к падению ставок. С другой стороны, ритейлеры проявляют сегодня больший интерес к помещениям в торговых центрах нежели в стрите: из 23 новых брендов на московском рынке в 2017 году, 18 предпочли торговые центры в качестве места открытия первого магазина».
Мировой рейтинг центральных улиц по величине арендной ставки торговой недвижимости (долл. США за кв. фут в год) в 1 кв. 2017 года
|
Место
|
Город
|
Арендная ставка, долл. США
|
Страна
|
Район
|
Формат
|
1
|
Нью-Йорк
|
3 240
|
США
|
Пятая авеню
(56-58-ая улицы)
|
Уличный магазин
|
2
|
Лондон
|
1 753
|
Великобритания
|
Новая Бонд-стрит
|
Уличный магазин
|
3
|
Гонконг
|
1 698
|
Гонконг
|
Рассел-стрит
|
Уличный магазин
|
4
|
Париж
|
1 315
|
Франция
|
Елисейские Поля
|
Уличный магазин
|
5
|
Токио
|
1 210
|
Япония
|
Чуо-дори
|
Уличный магазин
|
6
|
Сидней
|
1 030
|
Австралия
|
Питт-Стрит-Молл
|
Уличный магазин
|
7
|
Пекин
|
1 002
|
Китай
|
Центральный торговый центр
|
Торговый центр
|
8
|
Цюрих
|
882
|
Швейцария
|
Банхофштрассе
|
Уличный магазин
|
9
|
Гуанчжоу
|
781
|
Китай
|
Центральный торговый центр
|
Торговый центр
|
10
|
Сингапур
|
765
|
Сингапур
|
Центральный торговый центр
|
Торговый центр
*Источник: исследование CBRE, I квартал 2017 года.