Стоимость аренды торговой недвижимости растет по всей Европе благодаря высокому спросу на площади в основных торговых коридорах

26 июля 2017 г.

Лондон - Москва, 26 июля 2017 года - Согласно результатам полугодового исследования Global Prime Retail Rents («Мировые ставки аренды торговой недвижимости»), проводимого международным отделом исследований CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, Новая Бонд-стрит в Лондоне заняла первое место в мировом рейтинге наиболее динамично растущих рынков торговой недвижимости: в I квартале 2017 года ставки аренды выросли на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на неизменность в квартальном исчислении ставок аренды на Новой Бонд-стрит, столица Великобритании заняла второе место в десятке самых дорогих в мире рынков торговой недвижимости (годовая ставка аренды в первом квартале 2017 года – 1 753 долл. США за кв. фут в год), в то время как Пятая авеню в Нью-Йорке сохранила первое место в этом рейтинге (3 240 долл. США за кв. фут в год). Первую пятерку мирового рейтинга замыкают Гонконг, Париж и Токио.

Результаты данного исследования годовой ставки аренды торговой недвижимости (в пересчете на 1 кв. фут) на центральных улицах городов свидетельствуют, что в I кв. 2017 года Европа была единственным в мире регионом, где наблюдался рост ставок, составивший в годовом исчислении 4,3%.

Быстрый рост ставок аренды, подпитываемый дефицитом предложения торговой недвижимости на центральных улицах, наблюдается во многих западноевропейских столицах. В этих городах ритейлеры готовы платить более высокую арендную плату, чтобы обеспечить себе узнаваемость бренда и дальнейшую реализацию планов расширения на рынке региона. Благодаря возобновлению экономического роста в Ирландии и Испании в прошлом году ставки аренды в Дублине и Мадриде выросли на 10,5% и 6,4%, соответственно.

Санкт-Петербург занял второе место в десятке городов с наиболее быстрым ростом арендных ставок: годовой прирост составил 15,4%. Во многом, это было обусловлено ростом туристического потока в городе. Ритейлеры демонстрируют высокий спрос на торговую недвижимость на центральных улицах. Помимо розничного сектора в целом, спрос со стороны стремящихся выйти на рынок брендов общественного питания также способствовал росту ставок аренды. Окленд и София заняли в рейтинге третье место (12,5%), Дублин - пятое (10,5%), а Глазго - шестое (9,4%).

Родри Дэвис, директор отдела торговой недвижимости в Великобритании, CBRE, сообщил следующее:

«Показатели, которые продемонстрировал Лондон, свидетельствуют об общем оживлении на европейском рынке розничной торговли. Спрос на качественную торговую недвижимость в Лондоне остается высоким, а приход таких брендов, как New Balance и Nars, вновь подчеркнул важность этого рынка.

Однако рост стоимости аренды в результате пересмотра арендных ставок заставляет ритейлеров быть более избирательными в отношении мест положения своих магазинов. Это привело к сокращению в последние шесть месяцев объема сделок с ритейлерами на центральных торговых улицах Лондона».

Наташа Пател, директор отдела исследований рынка торговых помещений CBRE в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, прокомментировала это следующим образом:

«Сектор розничной торговли быстро развивается и является высококонкурентным рынком, что заставляет бренды искать покупателей, одновременно используя несколько каналов. Физические магазины остаются важным элементом стратегии продаж, поэтому бренды будут по-прежнему использовать для своего продвижения магазины на центральных торговых улицах. Магазины также станут тем местом, где покупатели смогут знакомиться с продуктами и ритейлеры - демонстрировать и опробовать инновационные технологии».

Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве, комментирует:

«Прайм ставка аренды на самой дорогой улице Москвы - Столешниковом переулке – на сегодняшний день составляет 300 тыс руб/кв. м/год, что соответствует 465 долл. США за кв. фут в год. По этому показателю Москва более чем в 1,5 раза уступает Сингапуру, который замыкает первую десятку городов. В целом ситуация на рынке стрит ритейла столицы очень нестабильна. С одной стороны, на нее оказывает существенное влияние программа комплексной реконструкции центральных улиц Москвы, которая ограничивает пешеходный и автомобильный трафик и приводит к падению ставок. С другой стороны, ритейлеры проявляют сегодня больший интерес к помещениям в торговых центрах нежели в стрите: из 23 новых брендов на московском рынке в 2017 году, 18 предпочли торговые центры в качестве места открытия первого магазина».

Мировой рейтинг центральных улиц по величине арендной ставки торговой недвижимости (долл. США за кв. фут в год) в 1 кв. 2017 года

Место Город Арендная ставка, долл. США Страна Район Формат 1 Нью-Йорк 3 240 США Пятая авеню (56-58-ая улицы) Уличный магазин 2 Лондон 1 753 Великобритания Новая Бонд-стрит Уличный магазин 3 Гонконг 1 698 Гонконг Рассел-стрит Уличный магазин 4 Париж 1 315 Франция Елисейские Поля Уличный магазин 5 Токио 1 210 Япония Чуо-дори Уличный магазин 6 Сидней 1 030 Австралия Питт-Стрит-Молл Уличный магазин 7 Пекин 1 002 Китай Центральный торговый центр Торговый центр 8 Цюрих 882 Швейцария Банхофштрассе Уличный магазин 9 Гуанчжоу 781 Китай Центральный торговый центр Торговый центр 10 Сингапур 765 Сингапур Центральный торговый центр Торговый центр

*Источник: исследование CBRE, I квартал 2017 года.