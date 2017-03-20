Столица Черноземья встречает — Межрегиональный форум «Логистика Черноземья 2017» 23-24 мая 2017 года

30 марта 2017 г.

В рамках перечня мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, в период c 23 по 24 мая 2017 года Выставочный центр ВЕТА при официальной поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Правительства Воронежской области проводит Воронежский промышленный форум и форум «Логистика Черноземья». Организаторами форумов также выступают: Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области» совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Воронежской области и ВРО ООО «Деловая Россия».

ВОРОНЕЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ является крупнейшим отраслевым мероприятием в Центрально-Черноземном регионе, ежегодно привлекающий представителей промышленного бизнеса для обмена опытом и формирования новых контактов.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЛОГИСТИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ 2017 закладывает основу долгосрочного развития логистики ЦЧР, приближает компании и экспертов к решению задач в сфере прогнозирования спроса, определения оптимальных поставщиков, оптимизации поставки, хранения товаров, работы служб сбыта.

В рамках деловой программы форумов будут обсуждаться следующие вопросы:

Возможности перехода к новой индустриализации промышленности ЦЧР;

Динамика развития промышленного комплекса в регионах РФ;

Практика поддержки инвестпроектов со сложной структурой сделок;

Влияние налоговой политики на инвестиционные процессы в промышленности;

Изменение глобальных цепочек поставок в ходе цифровой трансформации экономики и общества;

Логистика в промышленности: повышение конкурентоспособности за счет снижения издержек;

Опыт функционирования центров кооперации и субконтрактации на межрегиональном уровне;

и другие актуальные темы отраслей.

Спикерами выступят такие выдающиеся личности, как Д.Н. Курочкин, вице-президент ТПП РФ; А.С. Беспрозванных, директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ; А.В. Данилов-Данильян, Сопредседатель «Деловой России», председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП); К.А. Бабкин, председатель совета по промышленному развитию ТПП РФ; О.Н. Дунаев, заместитель председателя комитета по транспорту и экспедированию ТПП РФ, а также представители АО «Российский экспортный центр», корпорации МСП, Агентства по технологическому развитию, Ассоциации ректоров ВУЗов Центрального Черноземья.

География участников охватывает весь Центрально-Черноземный регион.

Подробности на сайтах:

http://veta.ru/promyshlennyj-forum-2017

http://veta.ru/logistika-2017

Место проведения: Площадка мебельного холдинга «Ангстрем», расположенная по адресу:

Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Парковая, 1. Производственно-логистический комплекс «Ангстрем»