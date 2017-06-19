Страховать грузы стало выгоднее: «Деловые Линии» и «Группа Ренессанс страхование» изменили систему страхования грузов

1 августа 2017 г.

Усовершенствованная система страхования грузов заработала в ГК «Деловые Линии» с 1 августа 2017 года. Теперь страховой тариф устанавливается в зависимости от направления перевозки, веса и габаритов груза, сложности и длины маршрута. При этом для части перевозимых грузов страхование становится еще дешевле и составит 10 руб. вместо 35 руб., как было ранее.

Также расширяется страховое покрытие. Если что-то случится с грузом, теперь клиент получит не только возмещение за повреждение или утрату груза, но и компенсацию транспортных расходов. Для клиентов, отправляющих грузы объявленной стоимостью свыше 1 млн. руб., продолжают действовать условия страхования по тарифу 0,17%.

Напомним, что система страхования грузов с фиксированной стоимостью страхования была запущена ГК «Деловые Линии» совместно с «Группой Ренессанс страхование» два года назад. Любой груз без оценки его стоимости страхуется на фиксированную сумму до 1 млн. руб., а при объявленной стоимости груза свыше 1 млн. руб. – на сумму объявленной стоимости. Процедура получения выплаты по страховому случаю максимально упрощена – достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте dellin.ru, заполнить претензию и направить документы, подтверждающего стоимость груза и право собственности на груз. Также в декабре 2016 года стартовала программа страхования от срывов сроков доставки.

«Согласно статистике, у нас самый низкий по рынку процент доставок, к которым можно предъявить претензии. И инновационные проекты в системе страхования предусмотрены как раз для таких случаев. Это позволяет клиентам в кратчайшие сроки получить компенсацию и всегда быть спокойными за свой груз», - отметил директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«Высокотехнологичный проект страхования грузов массовых отправок – первое подобное решение на рынке. За счет использования новых решений наши компании смогли предложить клиентам привлекательные условия страхования – как по цене, так и по простоте оформления и получения выплаты. Расширение страховой защиты - еще один шаг в улучшении этой программы, - комментирует исполнительный вице-президент «Группы Ренессанс страхование» Владимир Тиняков.