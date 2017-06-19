Строительство Керченского моста ускорило рост ставок фрахта зерновых

10 августа 2017 г.

С появлением на рынке нового урожая, ставки фрахта в Азовском регионе стабильно растут на 3-4 доллара за тонну в неделю. Причиной тому, по мнению аналитиков брокерской компании «Глогос проект», помимо поступления на рынок нового урожая, стал уход судов из малых портов Азова в длинные рейсы, чтобы минимизировать риски возможного простоя в Керченском проливе.

В прошлые годы с появлением на рынке нового урожая, судовладельцы старались работать «на коротке», поскольку в короткий период сезонного роста спешили сделать как можно больше рейсов. Дефицит спотового тоннажа в портах Азовского региона частично компенсировался приостановкой работы рейдовой перевалки в нейтральных водах Керченского пролива, куда в прежние годы в сезон уходила большая часть флота типа «река-море».

Особый режим плавания судов в Керченском проливе в августе и сентябре 2017 года был установлен Министерством транспорта РФ для обеспечения безопасности строительства моста, соединяющего Керченский и Таманский полуострова. Официальные документы предусматривали ситуативные ограничение судоходства от 12 до 72 часов, на практике же оказалось, что пролив перекрывают 1-2 раза в неделю не более чем на 10 часов. Как следствие, короткие рейсы становятся опять более предпочтительными, что может в ближайшем будущем снизить динамику роста ставок.

Начало сезона оказалось для российских экспортеров в достаточной мере благоприятным. Опасения получить урожай зерновых низкого качества из-за плохих погодных условий не оправдались: отечественное зерно покупается хорошо. «В отличие от прошлого года, когда сезон оказался размытым и ставки фрахта к этому времени поднялись незначительно, до 20-22 долларов за тонну из Азова на Мармару, - рассказывает генеральный директор брокерской компании «Глогос проект» Константин Гриневич, - в этом году все игроки рынка отмечают более выразительные сезонные колебания: уже на третьей неделе нового урожая фрахт достиг 30 долларов за тонну и, предпосылок к тому, что рост может прекратиться, не видно».

Еще более ощутимый рост ставок фрахта эксперты ожидают в сентябре, когда российское зерно начнут активно закупать турецкие импортеры. Прогнозируется, что месячный объем закупок в начале осени вырастет до 400 тысяч вместо 60-80 тысяч тонн, которые торгуются в межсезонье. На Египетском направлении ситуация тоже в целом неплохая: несмотря на то, что хороший урожай во Франции вернул страну в число лидеров-экспортеров зерна в Северную Африку, Россия в тендере, который проводился в средине июля, из 300 тысяч тонн смогла получить заказ на 120 тысяч тонн.

Наблюдения «Глогос проект» подтверждаются и оперативными данными Федеральной таможенной службы, опубликованные на сайте Минсельхоза России. Если по состоянию на 26 июля 2017 г. в текущем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 1 642 тыс. тонн, что на 4,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (1 716 тыс. тонн), то уже на 2 августа показатели достигли 2 645 тыс. тонн, что на 20,7% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (2 192 тыс. тонн).