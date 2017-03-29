Строят под себя: формат «Build-to-suit» стал трендом рынка складской недвижимости

13 апреля 2017 г.

Арендаторам и собственникам складов больше не нужны спекулятивные квадратные метры. В тренде – оптимизация издержек и возведение помещений под нужды конкретного заказчика. К такому выводу пришли аналитики ГК «Деловые Линии». По их данным, сейчас пустуют порядка 10% всех складских площадей класса «А» в московском регионе. А новых квадратов под рост рынка не закладывается вовсе.

Build-to-suit склад позволяет уменьшить метраж помещений, эффективно спланировать внутреннюю логистику, сократить время на обработку грузов и увеличить оборачиваемость площадей. Пока этот формат в первую очередь востребован у ритейлеров, однако все более популярен он становится и у транспортных компаний.

«Строительство склада «под себя» дает возможность более тщательно выбрать его локацию, на этапе проектирования адаптировать помещение под свои бизнес-процессы и собрать в одном месте все необходимые службы. Интегрально формат Build-to-suit может дать экономию на издержках до 30-40%», – отметил директор службы управления недвижимостью Юрий Каплун.