Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Арендаторам и собственникам складов больше не нужны спекулятивные квадратные метры. В тренде – оптимизация издержек и возведение помещений под нужды конкретного заказчика. К такому выводу пришли аналитики ГК «Деловые Линии». По их данным, сейчас пустуют порядка 10% всех складских площадей класса «А» в московском регионе. А новых квадратов под рост рынка не закладывается вовсе.
Build-to-suit склад позволяет уменьшить метраж помещений, эффективно спланировать внутреннюю логистику, сократить время на обработку грузов и увеличить оборачиваемость площадей. Пока этот формат в первую очередь востребован у ритейлеров, однако все более популярен он становится и у транспортных компаний.
«Строительство склада «под себя» дает возможность более тщательно выбрать его локацию, на этапе проектирования адаптировать помещение под свои бизнес-процессы и собрать в одном месте все необходимые службы. Интегрально формат Build-to-suit может дать экономию на издержках до 30-40%», – отметил директор службы управления недвижимостью Юрий Каплун.