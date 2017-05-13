Суд отложил рассмотрение заявления «Деловых Линий» об отмене необоснованно начисленных недоимок

9 июня 2017 г.

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил заседание по рассмотрению заявления «Деловых Линий» к налоговому органу на 5 июля 2017 г. Стороны обменялись дополнительными доказательствами по делу. «Деловыми Линиями» заявлено ходатайство о назначении экспертизы для определения действительного размера налоговых обязательств. Налоговому органу предоставлено право выразить свое отношение к данному ходатайству.

«Налоговый орган возражал против назначения экспертизы, которая могла бы восполнить пробелы, допущенные инспекцией при проверке. Мы считаем, что налоговый орган должен был сам применить расчётный метод и рассчитать действительный размер налоговых обязательств», — подчеркнула представитель «Деловых Линий» Татьяна Владимирова.

Напомним, что налоговый орган произвел доначисления налогов «Деловым Линиям» за работу с якобы неблагонадежными контрагентами около года назад. В конце прошлого года грузоперевозчик выплатил полную сумму претензий, а в январе – подал в суд заявление, которым оспаривает решение налоговой службы.

«Вина компании не доказана, а доставка груза конечным получателем не опровергнута. Отметим, что инспекция собирала данные не в рамках проверки или в период ее приостановления, что является существенным нарушением законодательства. Были допущены и другие нарушения процедуры проверки. Поэтому «Деловые Линии» продолжат добиваться возврата необоснованно начисленных сумм через суд», — отметили в пресс-службе ГК «Деловые Линии».