Сухогруз «Герои Арсенала» «потопил» перевалку в Керченском проливе

22 июня 2017 г.

Усиленные проверки технического состояния судов «река-море» портовыми службами контроля мелководных портов Азовского моря привели к фактическому прекращению работы одной из крупнейших рейдовых перевалок в России, находящейся за пределами 12-мильной зоны в нейтральных водах Керченского пролива. Эксперты «Глогос проект» ожидают, что закрытие рейда приведет к росту числа судов и перераспределению потоков зерна по портам региона, и соответственно, к оздоровлению рынка.

Поводом к развертыванию активности службами ПСК послужила гибель сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего под тяжестью 5-метровой волны 19 апреля, как раз во время перевалки в нейтральных водах Керченского пролива. Под санкции портовых властей, стремящихся повысить безопасность экипажей судов, практически сразу попали большая часть возрастных теплоходов в неудовлетворительном техническом состоянии под иностранными флагами. «То, что под санкции не попали суда из Российского регистра говорит не о защите рынка от иностранных судов, - объясняет ситуацию Константин Гриневич из «Глогос проекта», - а о том факте, что Российский регистр, который входит в состав IACS (Международное объединение классификационных обществ), является самым лучшим в регионе, чтобы его получить, нужно пройти очень строгий технический осмотр».

Удивительным образом большинство судов, которым после проверки было запрещено заходить в российские порты, оказались из числа работающих на рейде Керченского пролива. Кроме того, службами ПСК было введено дополнительное требование, согласно которого судовладелец обязан визировать свое пребывание в иностранном государстве. Ранее было достаточно получить документы о выходе из российских территориальных вод, чтобы получить разрешение на обратный заход. В итоге, без судов смешанного плавания, завозящих зерно, основной состав крупнотоннажных теплоходов, служащих накопителями, постепенно уходит из нейтральных вод на рейдовую перевалку порта «Кавказ», также расположенную в Керченском проливе, но уже на территории России.

В итоге, часть флота переориентировались на рейдовую перевалку порта «Кавказ», часть – на традиционный фрахт с заходом в страну импортера. Уход конкурента с рынка не замедлил отразиться на оборотах российского порта «Кавказ»: его грузооборот за январь-май 2017 года составил 11 млн 209 тыс. тонн, что на 45% больше аналогичного периода 2016 года. На рейдовом перевалочном районе порта Кавказ было перевалено 3 млн 318 тыс. тонн экспортных грузов, что на 74% превышает уровень января-мая прошлого года. Объем обработки зерна и зерновых вырос в 4,7 раза до 2 млн 326 тыс. тонн.

С рейдовой перевалкой зерна в России пытаются бороться уже достаточно давно. Одним из основных ее противников является ОЗК (Объединенная Зерновая Компания), аргументирующая необходимость изменения сложившейся практики репутационными рисками для России, а также прямыми убытками для бюджета страны. По предположению директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова недовольство ОЗК связано с тем, что значительная часть перевалки зерна идет через «малые порты», а не через крупные мощности, такие как порт «Новороссийск», владельцем части которых является сама ОЗК или ее акционер - группа «Сумма». В прошлом году газета «Коммерсант» оценила рейдовую перевалку зерна из страны в $1,2 млрд.

«Помимо порта «Кавказ», избавившегося от конкурента благодаря широким проверкам ПСК, от сложившейся ситуации могут выиграть фрахтователи, у которых увеличится выбор флота для фрахта зерна в Турцию, - считает Константин Гриневич, генеральный директор логистической компании «Глогос проект». – А кроме того, и сами судовладельцы, поскольку в портах будет больше груза, который нужно везти в страны-импортеры уже совсем по другим ставкам».