«Светлана-К» уходит с рынка сборных грузов и передает своих клиентов «Возовоз»

6 июня 2017 г.

1 июня 2017 года транспортная компания «Светлана-К» заявила о прекращении деятельности по перевозке сборных грузов и рекомендовала своим клиентам нового логистического оператора – компанию «Возовоз».

После 19 лет на рынке грузоперевозок «Светлана-К» направила инвестиции на доставки прямыми машинами (FTL) и в международную логистику. К такому решению руководство «Светлана-К» пришло после анализа конкурентной среды и оценки необходимых вложений.

В рамках пилотного проекта специалисты компаний «Возовоз» и «Светлана-К» разрабатывали совместную модель развития направления сборных перевозок. Для этого внедрялись учетные системы «Возовоз» и исследовались бизнесс-процессы.

Генеральный директор «Светлана-К» Геннадий Карташов так объясняет цели сотрудничества: «Глава компании «Возовоз» Сергей Демидов собрал сильную управленческую команду, опыт и компетентность которой мы хотели использовать для общей работы по перевозке сборных грузов. Это решение позволило бы оптимизировать затраты за счет объединения складов и логистики. Однако проект оказался довольно сложен в реализации с технологической точки зрения и требовал дополнительных инвестиций. Расставив приоритеты, мы сконцентрировались на направлениях бизнеса, в которых сильны. Отказываясь от сборных грузов, мы рекомендовали клиентам сотрудничество с «Возовоз».

В свою очередь, генеральный директор «Возовоз» Сергей Демидов отметил: «За время взаимодействия мы изучили, как построена модель работы «Светлана-К» и понимаем интересы ее клиентов. «Возовоз» совершенствует большинство логистических процессов при помощи IT-технологий, что позволяет сокращать время доставки, увеличивать скорость обработки грузов, улучшать качество клиентского сервиса. Мы ценим рекомендацию коллег и постараемся оправдать оказанное доверие».

Сейчас клиентам «Светлана-К» оказывается дополнительная поддержка со стороны нового перевозчика. Организована выделенная телефонная линия, где проводятся консультации касательно договорной работы, расчетов стоимости, адаптации к личному кабинету, использованию электронного документооборота, api – интеграции.

Как показывает практика Возовоз, автоматизация работы и повышение качества обслуживания за счет использования современных it-решений позволили компании за три года достигнуть рекордной динамики развития, многократно превышающей темпы роста рынка.

Сервисы и технологии, доступные на развитых рынках, начинают активно внедряться в сферу грузоперевозок. Конкуренция уходит с уровня ценового предложения и ориентирами для клиентов становятся функциональность личного кабинета, возможность отслеживания грузов, интеграции информационных систем, новые возможности складской обработки.

В отличие от FTL-перевозок, когда при сравнительно небольшом количестве клиентов удается вручную контролировать ряд процессов, в бизнесе сборных грузов автоматизация особенно важна, поскольку клиентская база может превышать сотни тысяч контрагентов.