Свыше 1,5 тысячи ветеранов и сопровождающих воспользовались бесплатным проездом в поездах дальнего следования на майские праздники

11 мая 2017 г.

1 тыс 524 бесплатных билета было оформлено для проезда инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также сопровождающих, в поездах дальнего следования с 1 по 10 мая.

Чаще всего инвалиды и участники Великой Отечественной войны ездили в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж

Напомним, ОАО «РЖД» в связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставило инвалидам и участникам ВОВ, а также сопровождающим, бесплатный проезд в пассажирских поездах и высокоскоростных поездах «Сапсан». Акция действовала с 1 по 10 мая без ограничения по количеству поездок.

Также с 1 по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогли бесплатно воспользоваться пассажирскими услугами на вокзалах. В частности, услугами залов ожидания повышенной комфортности, носильщиков, камер хранения.

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ и оказания им помощи задействованы работники всех причастных подразделений холдинга «РЖД».

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В 2016 году инвалиды и участники войны с 3 по 10 мая также имели возможность оформить бесплатный билет на поезда для себя и сопровождающего. На эти даты было оформлено 1 тыс 123 билета.