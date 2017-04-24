Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
1 тыс 524 бесплатных билета было оформлено для проезда инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также сопровождающих, в поездах дальнего следования с 1 по 10 мая.
Чаще всего инвалиды и участники Великой Отечественной войны ездили в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж
Напомним, ОАО «РЖД» в связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставило инвалидам и участникам ВОВ, а также сопровождающим, бесплатный проезд в пассажирских поездах и высокоскоростных поездах «Сапсан». Акция действовала с 1 по 10 мая без ограничения по количеству поездок.
Также с 1 по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогли бесплатно воспользоваться пассажирскими услугами на вокзалах. В частности, услугами залов ожидания повышенной комфортности, носильщиков, камер хранения.
Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ и оказания им помощи задействованы работники всех причастных подразделений холдинга «РЖД».
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В 2016 году инвалиды и участники войны с 3 по 10 мая также имели возможность оформить бесплатный билет на поезда для себя и сопровождающего. На эти даты было оформлено 1 тыс 123 билета.