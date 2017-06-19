«Сыктывкар Тиссью Груп» – новый клиент компании Transporeon

29 августа 2017 г.

Transporeon, лидер в области ИТ-решений для управления логистикой, объявляет о начале сотрудничества с компанией «Сыктывкар Тиссью Груп», ведущим российским производителем санитарно-гигиенических изделий и товарной бумаги-основы.

Облачное решение Transporeon позволит «Сыктывкар Тиссью Груп» оптимизировать логистические процессы и решить целый ряд актуальных задач. Они включают в себя получение доступа к крупнейшей базе поставщиков транспортных услуг и снижение доли транспортных расходов в конечной стоимости продукта.

В рамках договора «Сыктывкар Тиссью Груп» начнет использовать логистические платформы TRANSPOREON и TICONTRACT с целью сокращения логистических затрат и привлечения перевозчиков для повышения надежности обеспечения транспортом.

Андрей Безимов, исполнительный директор ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», прокомментировал: «Мы преследовали две основные цели: добиться обеспеченности транспортом в условиях удаленного расположения производства и достичь соблюдения строгих сроков по поставкам в федеральные розничные сети. В лице Transporeon мы нашли надежного партнера, сотрудничество с которым позволит грамотно организовать логистику, критически важную для нашего бизнеса, и мы рассчитываем получить результат уже в ближайшие месяцы».

«Мы рады объявить о начале работы с компанией «Сыктывкар Тиссью Груп» и предложить ей передовые облачные решения для оптимизации транспортной логистики. Уверены, наша платформа поспособствует эффективной автоматизации логистических процессов клиента и позволит соблюдать заложенные договоренности между грузоотправителем и грузоперевозчиком», – добавил Даниил Ключников, глава представительства Transporeon Group в России и странах СНГ.