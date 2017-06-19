Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Transporeon, лидер в области ИТ-решений для управления логистикой, объявляет о начале сотрудничества с компанией «Сыктывкар Тиссью Груп», ведущим российским производителем санитарно-гигиенических изделий и товарной бумаги-основы.
Облачное решение Transporeon позволит «Сыктывкар Тиссью Груп» оптимизировать логистические процессы и решить целый ряд актуальных задач. Они включают в себя получение доступа к крупнейшей базе поставщиков транспортных услуг и снижение доли транспортных расходов в конечной стоимости продукта.
В рамках договора «Сыктывкар Тиссью Груп» начнет использовать логистические платформы TRANSPOREON и TICONTRACT с целью сокращения логистических затрат и привлечения перевозчиков для повышения надежности обеспечения транспортом.
Андрей Безимов, исполнительный директор ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», прокомментировал: «Мы преследовали две основные цели: добиться обеспеченности транспортом в условиях удаленного расположения производства и достичь соблюдения строгих сроков по поставкам в федеральные розничные сети. В лице Transporeon мы нашли надежного партнера, сотрудничество с которым позволит грамотно организовать логистику, критически важную для нашего бизнеса, и мы рассчитываем получить результат уже в ближайшие месяцы».
«Мы рады объявить о начале работы с компанией «Сыктывкар Тиссью Груп» и предложить ей передовые облачные решения для оптимизации транспортной логистики. Уверены, наша платформа поспособствует эффективной автоматизации логистических процессов клиента и позволит соблюдать заложенные договоренности между грузоотправителем и грузоперевозчиком», – добавил Даниил Ключников, глава представительства Transporeon Group в России и странах СНГ.