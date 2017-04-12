Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
В апреле 2017 года международная аудиторская компания EcoVadis провела оценку системы управления КСО в Tablogix. Требование пройти аудит поступило от клиента Tablogix - шведского производителя косметической продукции Oriflame в рамках глобальной программы развития устойчивых цепочек поставок.
Аудит проводился по четырем компонентам: охрана окружающей среды, трудовые нормы и права человека, честная деловая практика, устойчивые закупки. В ходе оценки аудитор изучал стратегии компании в области КСО, принятые меры и результаты их внедрения. По итогам оценки Tablogix присвоен серебряный уровень эффективности КСО. Высокая оценка подтверждает, что Tablogix уделяет повышенное внимание социальным и экологическим аспектам деятельности. Компания берет на себя ответственность за обеспечение безопасных условий труда и снижение влияния на окружающую среду.
В вопросах устойчивого развития Россия значительно отстает от Европы. В российской бизнес практике аудит социальной ответственности редкое явление, которое получило свое развитие благодаря инициативе крупных международных корпораций. Они реализуют глобальные программы вовлечения поставщиков в систему устойчивых цепочек поставок. Это позволяет контролировать показатели устойчивого развития своих поставщиков и, таким образом, снижать риски в цепочке поставок и повышать эффективность закупок.
Сегодня крупные клиенты предпочитают работать с партнерами, которые не только предоставили лучшую цену и качество, но и смогли продемонстрировать устойчивость развития компании, внимание к социальным и экологическим аспектам деятельности. В связи с этим провайдеры, имеющие эффективную систему КСО, подтвержденную независимой оценкой, имеют конкурентное преимущество на рынке.
Методология оценки EcoVadis признана на международном уровне. Она включает анализ 21 индикатора, которые сгруппированы по 4 тематическим группам (например, окружающая среда, условия труда и права человека, порядочность при ведении бизнеса, устойчивые закупки). Методология основана на международных стандартах КСО, в числе которых принципы Глобального договора ООН, конвенции Международной организации труда (МОТ), стандарт Глобальной инициативы по отчетности (GRI), стандарт ISO 26000, а также принципы CERES (Коалиции за экологически ответственный бизнес). При оценке учитываются только те критерии, которые актуальны для Вашей отрасли.
Согласно стандарту ISO 26000, КСО определяется как:
"Ответственность организации за воздействие её решений и действий на общество и окружающую среду, проявляющуюся в прозрачном и этическом поведение, которое:
- содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
- учитывает ожидания основных заинтересованных сторон;
- соответствует действующему законодательству и международным нормам поведения;
- интегрирована по всей организации и реализована в ее отношениях.