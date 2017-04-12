Tablogix присвоен серебряный уровень эффективности КСО

27 апреля 2017 г.

В апреле 2017 года международная аудиторская компания EcoVadis провела оценку системы управления КСО в Tablogix. Требование пройти аудит поступило от клиента Tablogix - шведского производителя косметической продукции Oriflame в рамках глобальной программы развития устойчивых цепочек поставок.

Аудит проводился по четырем компонентам: охрана окружающей среды, трудовые нормы и права человека, честная деловая практика, устойчивые закупки. В ходе оценки аудитор изучал стратегии компании в области КСО, принятые меры и результаты их внедрения. По итогам оценки Tablogix присвоен серебряный уровень эффективности КСО. Высокая оценка подтверждает, что Tablogix уделяет повышенное внимание социальным и экологическим аспектам деятельности. Компания берет на себя ответственность за обеспечение безопасных условий труда и снижение влияния на окружающую среду.

В вопросах устойчивого развития Россия значительно отстает от Европы. В российской бизнес практике аудит социальной ответственности редкое явление, которое получило свое развитие благодаря инициативе крупных международных корпораций. Они реализуют глобальные программы вовлечения поставщиков в систему устойчивых цепочек поставок. Это позволяет контролировать показатели устойчивого развития своих поставщиков и, таким образом, снижать риски в цепочке поставок и повышать эффективность закупок.

Сегодня крупные клиенты предпочитают работать с партнерами, которые не только предоставили лучшую цену и качество, но и смогли продемонстрировать устойчивость развития компании, внимание к социальным и экологическим аспектам деятельности. В связи с этим провайдеры, имеющие эффективную систему КСО, подтвержденную независимой оценкой, имеют конкурентное преимущество на рынке.

Методология оценки EcoVadis признана на международном уровне. Она включает анализ 21 индикатора, которые сгруппированы по 4 тематическим группам (например, окружающая среда, условия труда и права человека, порядочность при ведении бизнеса, устойчивые закупки). Методология основана на международных стандартах КСО, в числе которых принципы Глобального договора ООН, конвенции Международной организации труда (МОТ), стандарт Глобальной инициативы по отчетности (GRI), стандарт ISO 26000, а также принципы CERES (Коалиции за экологически ответственный бизнес). При оценке учитываются только те критерии, которые актуальны для Вашей отрасли.

Согласно стандарту ISO 26000, КСО определяется как:

"Ответственность организации за воздействие её решений и действий на общество и окружающую среду, проявляющуюся в прозрачном и этическом поведение, которое:

- содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;

- учитывает ожидания основных заинтересованных сторон;

- соответствует действующему законодательству и международным нормам поведения;

- интегрирована по всей организации и реализована в ее отношениях.