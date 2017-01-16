Tablogix расширяет складские операции для сегмента DIY

14 февраля 2017 г.

В 2016 году логистический провайдер Tablogix запустил складские операции для новых клиентов в сегменте товаров для дома и ремонта: российского производителя паркетной и массивной доски Amber Wood и американского производителя сантехники Kohler. Складские операции новых клиентов расположены в индустриальном парке «Южные Врата» в непосредственной близости к новому РЦ Леруа Мерлен, куда отгружается большой объем продукции Amber Wood и Kohler.

Выбор нового логистического провайдера был основан на разработанном Tablogix решении, которое позволяет сократить транспортные и складские расходы для поставщиков Леруа Мерлен. Помимо транспортной близости к ритейлеру, решение Tablogix предусматривает примерение IT инструментов, принципов бережливого производства, управление операциями на основе требований системы менеджмента качества. Запуск операций Amber Wood и Kohler совпадал с открытием РЦ Леруа Мерлен.

Складскими операциями управляет WMS. Для компании Kohler разработан интерфейс обмена данными с 1С. Для Amber Wood планируется автоматизировать отправку отчетов и обработку заявок, что позволит исключить работу оператора складского учета. Продукция Amber Wood поступает на склад на нестандартных паллетах, отгружается целыми паллетами. Товары Kohler - на европаллетах, применяется штучный отбор. Доставку продукции в РЦ Леруа Мерлен выполняет транспортно-курьерская компания Tablogix Express.

В ближайшие 10 лет Леруа Мерлен ставит перед собой цель открыть более 200 гипермаркетов в России благодаря концепции «низкие цены каждый день» и эффективной работе с поставщиками. Tablogix располагает необходимыми ресурсами и опытом обработки продукции DIY, чтобы оказать комплексную логистическую поддержку поставщикам Леруа Мерлен. Помимо традиционных складских услуг логистический оператор оказывает информационные услуги, такие как организация центра онлайн-поддержки, а также call центра для клиентов поставщиков.