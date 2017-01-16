С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В 2016 году логистический провайдер Tablogix запустил складские операции для новых клиентов в сегменте товаров для дома и ремонта: российского производителя паркетной и массивной доски Amber Wood и американского производителя сантехники Kohler. Складские операции новых клиентов расположены в индустриальном парке «Южные Врата» в непосредственной близости к новому РЦ Леруа Мерлен, куда отгружается большой объем продукции Amber Wood и Kohler.
Выбор нового логистического провайдера был основан на разработанном Tablogix решении, которое позволяет сократить транспортные и складские расходы для поставщиков Леруа Мерлен. Помимо транспортной близости к ритейлеру, решение Tablogix предусматривает примерение IT инструментов, принципов бережливого производства, управление операциями на основе требований системы менеджмента качества. Запуск операций Amber Wood и Kohler совпадал с открытием РЦ Леруа Мерлен.
Складскими операциями управляет WMS. Для компании Kohler разработан интерфейс обмена данными с 1С. Для Amber Wood планируется автоматизировать отправку отчетов и обработку заявок, что позволит исключить работу оператора складского учета. Продукция Amber Wood поступает на склад на нестандартных паллетах, отгружается целыми паллетами. Товары Kohler - на европаллетах, применяется штучный отбор. Доставку продукции в РЦ Леруа Мерлен выполняет транспортно-курьерская компания Tablogix Express.
В ближайшие 10 лет Леруа Мерлен ставит перед собой цель открыть более 200 гипермаркетов в России благодаря концепции «низкие цены каждый день» и эффективной работе с поставщиками. Tablogix располагает необходимыми ресурсами и опытом обработки продукции DIY, чтобы оказать комплексную логистическую поддержку поставщикам Леруа Мерлен. Помимо традиционных складских услуг логистический оператор оказывает информационные услуги, такие как организация центра онлайн-поддержки, а также call центра для клиентов поставщиков.