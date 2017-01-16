С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Дистрибуция автомобильных запасных частей - наиболее прибыльная часть автомобильного бизнеса. В связи с этим автопроизводители готовы обеспечить высочайший уровень обслуживания дилеров. Ключевую роль в цепочке поставок автозапчастей играет Региональный Дистрибуционный Центр (РДЦ). От качества его работы во многом зависит непрерывное снабжение, скорость и точность поставок, и, следовательно, удовлетворенность клиентов.
Хранение и обработка широкой номенклатуры разногабаритных запасных частей, работа в системе клиента, информационно-коммуникационная поддержка дилерской сети, организация процедуры возврата, взаимодействие с транспортными компаниями, оптимизация доставки, проверка качества продукции, перекомплектация - неполный функционал РДЦ.
Эффективно организовать работу РДЦ, обеспечив высокое качество сервиса, позволяет внедрение и сертификация системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с международным стандартом ISO 9001. В ноябре 2016 года международный независимый орган по сертификации ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» сертифицировал СМК в РДЦ Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в России в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.
С 2012 года РДЦ FCA в России управляет логистический провайдер Tablogix, за плечами которого более 20 лет опыта работы в области логистики автозапчастей. Компания внесла значительный вклад в развития бизнеса клиента на рынке запасных частей. В настоящее время в Tablogix также сертифицированы услуги для Ford Sollers и Volvo Cars. В 2017 году планируется пройти сертификацию в соответствии с новой версией стандарта ISO 9001:2015, которая вышла в 2015 году.
Сертификация ISO подтверждает, что работа РДЦ удовлетворяет требования FCA к качеству сервиса и соответствует глобальным стандартам автопроизводителя. В РДЦ внедряются эффективные складские решения, совершенствуются бизнес-процессы, оптимизируются затраты, проводится точное планирование, персонал демонстрирует высокую вовлеченность в повышение качества услуг. Таким образом, сертификация РДЦ позволяет автопроизводителю гарантировать клиентам надежность и комфорт эксплуатации автомобилей.
Торжественная церемония награждения РДЦ по случаю сертификации состоялась 30 января. В ней приняли участие представители АО «ЭфСиЭй РУС» и директора Tablogix. Глеб Хотимский, директор отдела послепродажного обслуживания АО «ЭфСиЭй РУС»: «Ни для кого не секрет, что автозапчасти - это наиболее прибыльная часть автомобильного бизнеса. И одним из главных факторов его успешного развития является эффективная логистика и качественное обслуживание наших клиентов. Фиат Крайслер добился значительных успехов в работе распределительных центров автозапчастей и получил бронзовую награду в области логистического сервиса в Европе. И мы намерены приложить все усилия для получения серебряной награды. Мы уверены в поддержке Tablogix и качестве услуг нашего партнера. Мы видим потенциал для дальнейшего роста и продолжим совместную работу в этом направлении. Я благодарю сотрудников склада за достигнутые результаты».
Дэвид Лейн, генеральный директор Tablogix, присоединился к словам благодарности: «Мы высоко ценим достижения склада в развёртывании и развитии системы менеджмента качества. Я хотел бы всех поблагодарить за выдающийся вклад и усилия в повышение качества услуг и развитие компании».