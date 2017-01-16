Tablogix сертифицировала услуги для Fiat Chrysler Automobiles

6 февраля 2017 г.

Дистрибуция автомобильных запасных частей - наиболее прибыльная часть автомобильного бизнеса. В связи с этим автопроизводители готовы обеспечить высочайший уровень обслуживания дилеров. Ключевую роль в цепочке поставок автозапчастей играет Региональный Дистрибуционный Центр (РДЦ). От качества его работы во многом зависит непрерывное снабжение, скорость и точность поставок, и, следовательно, удовлетворенность клиентов.

Хранение и обработка широкой номенклатуры разногабаритных запасных частей, работа в системе клиента, информационно-коммуникационная поддержка дилерской сети, организация процедуры возврата, взаимодействие с транспортными компаниями, оптимизация доставки, проверка качества продукции, перекомплектация - неполный функционал РДЦ.

Эффективно организовать работу РДЦ, обеспечив высокое качество сервиса, позволяет внедрение и сертификация системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с международным стандартом ISO 9001. В ноябре 2016 года международный независимый орган по сертификации ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» сертифицировал СМК в РДЦ Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в России в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

С 2012 года РДЦ FCA в России управляет логистический провайдер Tablogix, за плечами которого более 20 лет опыта работы в области логистики автозапчастей. Компания внесла значительный вклад в развития бизнеса клиента на рынке запасных частей. В настоящее время в Tablogix также сертифицированы услуги для Ford Sollers и Volvo Cars. В 2017 году планируется пройти сертификацию в соответствии с новой версией стандарта ISO 9001:2015, которая вышла в 2015 году.

Сертификация ISO подтверждает, что работа РДЦ удовлетворяет требования FCA к качеству сервиса и соответствует глобальным стандартам автопроизводителя. В РДЦ внедряются эффективные складские решения, совершенствуются бизнес-процессы, оптимизируются затраты, проводится точное планирование, персонал демонстрирует высокую вовлеченность в повышение качества услуг. Таким образом, сертификация РДЦ позволяет автопроизводителю гарантировать клиентам надежность и комфорт эксплуатации автомобилей.

Торжественная церемония награждения РДЦ по случаю сертификации состоялась 30 января. В ней приняли участие представители АО «ЭфСиЭй РУС» и директора Tablogix. Глеб Хотимский, директор отдела послепродажного обслуживания АО «ЭфСиЭй РУС»: «Ни для кого не секрет, что автозапчасти - это наиболее прибыльная часть автомобильного бизнеса. И одним из главных факторов его успешного развития является эффективная логистика и качественное обслуживание наших клиентов. Фиат Крайслер добился значительных успехов в работе распределительных центров автозапчастей и получил бронзовую награду в области логистического сервиса в Европе. И мы намерены приложить все усилия для получения серебряной награды. Мы уверены в поддержке Tablogix и качестве услуг нашего партнера. Мы видим потенциал для дальнейшего роста и продолжим совместную работу в этом направлении. Я благодарю сотрудников склада за достигнутые результаты».

Дэвид Лейн, генеральный директор Tablogix, присоединился к словам благодарности: «Мы высоко ценим достижения склада в развёртывании и развитии системы менеджмента качества. Я хотел бы всех поблагодарить за выдающийся вклад и усилия в повышение качества услуг и развитие компании».