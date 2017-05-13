Tablogix совместно с Radius Group запустила DIY склад для поставщиков Leroy Merlin

13 июня 2017 г.

В индустриальном парке «Южные Врата», где в 2016 году был открыт самый крупный распределительный центр Leroy Merlin, логистический оператор Tablogix при поддержке собственника парка девелоперской компании Radius Group запустил DIY-проект, разработанный специально для поставщиков ритейлера.

В рамках данного проекта Tablogix разрабатывает решения и запускает логистические операции по хранению, обработке и транспортировке DYI товаров со склада Tablogix в РЦ Leroy Merlin. Операции настроены таким образом, чтобы предоставить значительные выгоды поставщикам и повысить качество сервиса для магазинов ритейлера, расположенных в центральной части России. Транспортировка заказов со склада Tablogix в РЦ Leroy Merlin занимает 10 мин.

Снизить расходы позволяет не только близкое расположение, но и эффективная складская логистика с широким использованием IT инструментов и принципов «бережливого производства». Разработку EDI интерфейсов и автоматизированной системы отчетности выполняет внутреннее IT подразделение Tablogix. На складе также доступны услуги по организации центра поддержки клиентов и сервисного центра.

Увидев все преимущества, ключевые поставщики Leroy Merlin уже выразили желание перевести свои складские операции в индустриальный парк «Южные Врата». В настоящее время на площадке Tablogix размещена продукция пяти производителей товаров для дома и ремонта. В ближайшее время ожидается переезд еще 3-4 поставщиков.

Представитель американского производителя сантехники Kohler рассказывает о выгодах переезда своего склада: «Компания Kohler стремится обеспечить высочайший уровень обслуживания для клиента Leroy Merlin. Вместе с Tablogix, мы запустили складские операции, которые позволяют нам результативно развивать свое партнерство с Leroy Merlin, предоставив партнеру гарантию лучшей цены и сервиса».

Сергей Краюшкин, руководитель отдела по работе с сетевыми клиентами GRIFMASTER, производителя керамической плитки и сантехники: «Для нас выбором склада Tablogix послужила близкая локация к РЦ Leroy Merlin. Партнерство с Tablogix позволит нам снизить издержки на промежуточное плечо доставки и операционную нагрузку, связанную со спецификой требований к подготовке заказов на наш собственный склад. Мы ожидаем повышения эффективности работы с ключевым клиентом Leroy Merlin за счет более оперативных поставок и активного участия Tablogix в разрешении текущих логистических вопросов с клиентом».

Генеральный директор Tablogix Дэвид Лейн: «Главная ценность DIY склада для поставщиков Leroy Merlin заключается в своевременной доставке товаров по конкурентным ценам благодаря эффективной складской и транспортной логистике. Широкий опыт работы Tablogix в сегменте DIY и индивидуальный подход к каждому проекту позволяет гарантировать экономическую выгоду и высокое качество операций».

Анна Сорокина, директор по аренде и маркетингу Radius Group: «Синергия арендаторов, достигаемая за счет их размещения в рамках одного индустриального парка - редкое явление для российского рынка. Реализованная нашими партнерами из Tablogix при нашей поддержке концепция DIY-хаба в «Южных Вратах» позволит поставщикам Leroy Merlin снизить затраты на доставку товара клиенту, а Leroy Merlin – получать более высокий уровень сервиса от их контрагентов».