Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Такси – это не только возможность с комфортом добраться в пункт назначения, но также высокая вероятность попасть в аварию. Специалисты «АльфаСтрахование» подвели итоги первого полугодия 2017 г. и выяснили, что автомобили такси, застрахованные по ОСАГО, попадают в аварии в пять раз чаще остальных видов автотранспорта. Рекордсмен по убыткам - таксист из Екатеринбурга, побывавший в авариях 14 раз за полгода на одном и том же авто.
По статистике ГИБДД, в январе-июле 2017 г. в России произошло 86,2 тыс. аварий, из них 73 тыс. – из-за нарушения водителями ПДД. Среди них было 58,7 тыс. ДТП, совершенных легковыми автомобилями (904 аварии по вине водителей автомобилей, имеющих лицензию на перевозочную деятельность).
По данным «АльфаСтрахование», страховая компания получает один-два убытка по ОСАГО в год от каждого автомобиля такси. На каждый рубль страховой премии компания выплачивает 2,4 руб. возмещения по подобным убыткам.
С 1 июня 2017 г. вступили в силу принятые в 2013 г. поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым запрещается брать на работу водителей с иностранными правами. За допуск к работе водителей, не имеющих российских удостоверений, работодателей будут штрафовать на 50 тыс. руб.
«Проблемы безопасности дорожного движения создает то, что значительная часть таксистов, особенно в Москве, имеют права бывших союзных республик. Часто они не трудоустроены официально, а машины берут в аренду, - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». - Теперь с помощью сотрудников ГИБДД будет проводиться отсев людей, которые не имеют права заниматься перевозками, не знают в достаточной степени ПДД, совершают аварии и приносят убытки страховым компаниям. Мы надеемся, что безопасность движения улучшится».