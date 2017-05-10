ТД «Интерторг» использует облачный сервис КОРУС | Управление запасами

30 мая 2017 г.

29 мая 2017 года, Санкт-Петербург — ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по подключению и настройке облачного сервиса КОРУС | Управление запасами в ТД «Интерторг».

ТД «Интерторг» — один из крупнейших российских ритейлеров, владелец торговых сетей, действующих под торговыми марками «Народная 7Я семьЯ», «идеЯ» и «SPAR» с годовой выручкой 55,9 млрд руб. На данный момент в восьми регионах России открыто чуть менее 500 торговых точек компании.

Ранее процессы заказа товара в компании были децентрализованы, планирование и расчет объема закупок производился «вручную» на основании данных статистики предыдущих периодов. Однако с ростом торговой сети старый подход к управлению запасами оказался неэффективным, что привело к избытку запасов одних товаров и дефициту других, снижению уровня оборачиваемости товара на складе, увеличению потерь и, как результат, сокращению прибыли ритейлера.

Требовался принципиально новый подход, который обеспечил бы сокращение ошибок, связанных с закупками и обеспечением запасов. В результате тщательного анализа ИТ-решений, руководство компании остановило свой выбор на облачном сервисе КОРУС | Управление запасами. Ритейлер получил доступ к мощным инструментам для анализа и планирования закупок, а также возможность централизации процесса управления запасами по модели SaaS.

Переход к централизованной модели управления запасами для крупной торговой сети потребовал дополнительной настройки сервиса под специфические процессы ритейлера, связанные с параметрами максимальных и минимальных лимитов запасов, графиков и кратности поставок, коэффициентов сезонности, неснижаемых остатков, страховых запасов, запретов и акций. Для удобства работы пользователей были настроены специальные интерфейсы для магазинов, учетные записи и уровни доступа, а также единый алгоритм формирования заказов поставщикам.

«Для нас важно, что новое решение позволило реализовать стратегию централизации управления закупками. Сервис полностью покрывает наши потребности в оптимизации закупок и планировании запасов на данный момент. Кроме того, разработчик — “КОРУС Консалтинг” — это наш давний партнер, который подходит к каждому проекту со всей ответственностью и профессионализмом, поэтому мы с самого начала были уверены в высокой отдаче от использования сервиса», — подчеркивает Андрей Нестеров, директор по бизнес-процессам и ИТ, ТД «Интерторг».

«Облачный сервис КОРУС | Управление запасами — надежный и мощный инструмент для управления запасами, доступный даже для небольших компаний по модели ежемесячной подписки. Понятный интерфейс, быстрое подключение, прогнозируемые затраты без дополнительных инвестиций в ИТ-оборудование, высокий уровень отказоустойчивости и стабильность работы сервиса — некоторые из причин, почему успешные, стратегически мыслящие компании выбирают КОРУС | Управление запасами.

По завершении проекта в ТД “Интерторг” мы получили бесценный опыт, который позволил нам еще глубже понять проблемы сетевого ритейла. Кроме этого была успешно решена задача отказоустойчивости в условиях жестких временных ограничений. За нашей спиной колоссальный опыт автоматизации складской логистики крупных торговых компаний, внедрения ERP-систем, но теперь мы можем с уверенностью говорить и о решении задач по управлению запасами», — комментирует Василий Балакин, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».