Техническая проверка судов привела к их массовому исходу из российских портов

23 мая 2017 г.

Согласно аналитическому отчету «Глогос проект», в последнюю неделю фрахтовые ставки на зерно в азовском регионе неожиданно выросли на 2-3 доллара, что очень существенно за столь короткий период. Ситуация с ростом фрахта парадоксальна еще тем, что май-июнь традиционно является мертвым сезоном на рынке экспорта зерна. Обычно к этому времени экспортеры уже вывезли основной запас зерновых, а поставки возобновляют только с конца июля, когда поспевает новый урожай.

Во многом рост фрахта объясняется дефицитом тоннажа, образовавшимся из-за усиленных технических проверок малотоннажных судов портовыми властями. Такая активность связана с недавней гибелью экипажа сухогруза «Герои Арсенала». Несмотря на то, что по мнению большинства специалистов, происшествие с большой вероятностью объясняется ошибочным решением капитана, портовые власти, тем не менее, решили усилить контроль, и таким образом частично себя реабилитировать. Дело в том, что инцидент с теплоходом «Герои Арсенала» произошел как раз после технической проверки.

Ситуация усугубляется еще тем, что средний возраст сухогрузов, совершающих рейсы из портов Ростов, Таганрог, Темрюк и Азов, составляет примерно 40 лет. Парк судов не обновляется. В результате, жертвами санкций PSC (Port state control) стало большое число сухогрузов и пароходов, получивших запрет на судозаход в порты Азовского моря.

Согласно данным аналитического отчета логистической компании «Глогос проект» в результате этих событий фрахтовые ставки между портами Черного моря, стабильно снижавшиеся с начала года и достигшие 15 долларов, за последнюю неделю выросли сразу на 2-3 доллара. «Это существенный рост, - комментирует данные аналитического отчета компании генеральный директор «Глогос проект» Константин Гриневич, - что парадоксально, если учесть, что май-июнь – мертвые месяцы для фрахта. В другой период котировки могли бы вырасти еще больше. К тому же, в определенной мере вытеснение части судов из региона сбалансировало рынок для оставшихся судовладельцев, несших убытки последние два месяца из-за турецких пошлин на российское зерно».

Согласно собранной аналитиками компании информации, «отбракованные» суда ждать отмены санкций не стали, а переместились в черноморские порты Румынии, Болгарии и Украины. По свидетельству владельцев судов, регулярно заходящих в украинские морские порты, особых сложностей судозахода там не возникает – с портовыми властями Украины, как правило, удается договориться. Опасаются идти в украинские воды, в основном, те экипажи, которые давно там не были, и не владеют информацией о практической стороне вопроса.