Техника Jungheinrich 15 лет на службе «умной» складской логистики «ОККАМ» на Урале

27 декабря 2016 г.

«Умная логистика – это не логистика квадратных метров, это логистика знаний, опыта и интеллекта» – таким принципом руководствуются специалисты группы компаний «ОККАМ» (ранее – ООО «ПакЛайнУрал»), ведущего логистического оператора в Уральском федеральном округе. Предлагать клиентам решения, сберегающие ресурсы и делающие складскую логистику драйвером роста бизнеса, компании «ОККАМ» помогает техника немецкого концерна Jungheinrich.

«Бритва Оккама»

В 2001 году «ПакЛайнУрал» начал свой путь как логистический партнер косметической компании AVON в Екатеринбурге. Необходимость соблюдения стандартов ведущего международного бренда с первых дней заложила основу для формирования высокой деловой и корпоративной культуры компании, а также для поиска принципиально новых идей и технологий. Сегодня компания предлагает комплексные логистические решения, позволяющие сберегать ресурсы клиента и в значительной степени снижать издержки на складскую обработку.

Девизом работы ООО «ПакЛайнУрал» стал принцип «бритвы Оккама»: «Не следует умножать сущности без необходимости», который в 2015 году определил и новое название компании – «ОККАМ». «Надежность и бесперебойность работы техники Jungheinrich – это одни из важнейших факторов, благодаря которым нам удается оптимизировать складские процессы и соблюдать высокие стандарты обслуживания», - отмечают в компании, более 15 лет внедряющей на рынке УРФО «умные решения» в области логистики.

Надежная техника – ценный капитал компании

Сегодня «ОККАМ» располагает пятью складскими комплексами на территории Екатеринбурга и терминалом в Иркутске, оперируя более чем 30 000 кв. м площадей, а также оказывает комплексные логистические услуги на складах и предприятиях клиентов. В складском парке компании представлено 32 единицы техники Jungheinrich: четыре газовых погрузчика TFG, два электрических погрузчика EFG, десять ричтраков ETV, два электроштабелера EJC и 14 электрических тележек ERE.

Первый штабелер Jungheinrich, появившийся в парке «ОККАМ» в начале 2000-х годов, работники склада на ул. Черняховского в Екатеринбурге с юмором называют «дедушкой». «Вероятно, таких моделей уже не осталось в парках других компаний», - рассказывает Алексей Люков, заместитель директора по общим вопросам компании «ОККАМ», и подчеркивает, что штабелер и сегодня успешно справляется со своими задачами.

На этом складе «ОККАМ» обшей площадью 9000 квадратных метров представлены шесть ричтраков Jungheinrich ETV 214 и 320, штабелер EJC А16, погрузчик EFG 216 и десять электрических тележек ERE 120. В летнее время склад обеспечивает отгрузку порядка 1500 тонн продукции в сутки.

Прием и отгрузка на складе осуществляются через четырнадцать доков с помощью электрических тележек. Для загрузки и извлечения товара со стеллажей с высотой хранения 12 метров используются ричтраки Jungheinrich. Электрический погрузчик обслуживает зону приема и отгрузки товаров, поступающих по железнодорожным путям. Вагоны, загруженные продукцией клиентов, отправляются на ближайшую станцию, где сортируются и развозятся по направлениям, в основном в ближнее зарубежье.

В летнее время данный склад обеспечивает отгрузку порядка 1500 тонн продукции в сутки. В этот период нагрузка на технику сильно возрастает, и даже незначительные сбои в ее работе недопустимы. «Техника Jungheinrich справляется со всеми задачами на самом высоком уровне!» - говорит Алексей Люков.

Подменная и арендная техника – залог стабильности

На складе готовой продукции одного из клиентов «ОККАМ» в Екатеринбурге работают четыре газовых погрузчика Jungheinrich TFG. Ежедневно каждый из них обслуживает порядка 800 тонн товара на отгрузку. Работа осуществляется непрерывно, темп работы – крайне высокий, техника находится в постоянном движении.

«На этапе запуска проекта для нас все было новым: и организация процессов на складе клиента, и используемая техника Jungheinrich с газовым двигателем, которую мы только закупили. Для минимизации рисков концерн Jungheinrich предоставил нам две единицы «подменной» техники, которые хранились на нашем складе и использовались в случае проведения ремонтных работ или арендовались в периоды всплесков объемов продаж», - рассказывает Алексей Люков.

В условиях роста продаж и повышения оборотов на складе, когда мощности четырех единиц техники недостаточно, оба «подменных» погрузчика вводятся в эксплуатацию на условиях аренды. «Недавно мы получили обратную связь от клиента: при участии Jungheinrich мы выполнили все поставленные перед нами задачи на 100%», - говорит Алексей.

Сервисная сеть до Иркутска. Прибытие инженера за 30 минут

«Мы всегда стремились не ограничиваться одной маркой, искали новые решения на рынке. Имели и позитивный, и печальный опыт. Сегодня машин марки Jungheinrich в нашем парке – большинство, и мы продолжаем выбирать решения концерна в рамках ежегодно проводимых тендеров», - говорит Алексей Люков. Основные критерии, по которым лидирует Jungheinrich, помимо качества техники – высокий уровень работы сервисной службы и быстрое предоставление запасных частей, которые всегда есть в наличии на складе концерна в Екатеринбурге или в Москве.

«Сервис Jungheinrich – действительно отличный, и у нас совместно очень четко выстроены все процессы, - продолжает Алексей. - Если какой-то из наших складов или обслуживаемых объектов не сможет обеспечить сроки отгрузки, мы будем нести значительные убытки. Поэтому если случилась какая-то проблема, я могу позвонить в Jungheinrich и сказать, что мне нужно устранить ее прямо сейчас – и инженер прибудет в течение 30 – 40 минут».

Большое значение имеет и география оказания сервисных услуг. Несколько единиц подъемно-погрузочной техники Jungheinrich компания «ОККАМ» использует в Иркутске. По словам «ОККАМ», наличие собственного сервисного инженера Jungheinrich в этом регионе имеет большое значение с точки зрения оперативности и качества оказания услуг.

«Оценить роль умной логистики предстоит еще многим клиентам»

«Когда встаешь на путь «где бы что улучшить», трудно остановиться», - отмечают в «ОККАМ». Сегодня компания обеспечивает не только хранение товара, но и работает в качестве регионального распределительного центра, осуществляет штучную комплектацию и сборку, возвратную логистику, логистический консалтинг, оптимизацию складских и IT-процессов, предлагает транспортные решения и услуги копакинга.

Для всех объектов с 2008 года в «ОККАМ» действует система оценки качества, согласно которой установленные показатели эффективности по направлениям «работа склада», «точность обработки» и «инвентаризация» должны составлять 99,9%. «Техника Jungheinrich помогает нам в достижении этих показателей на всех складах и управляемых нами объектах», - отмечает Алексей Люков.

Все это позволяет компании эффективно наращивать обороты даже в условиях экономической нестабильности. «У нас действительно грандиозные планы, - с уверенностью говорит Алексей Люков. – Мы планируем значительно расширять географию нашей деятельности. И каждый проект, который связан для нас с выходом в другой регион, мы планируем реализовывать вместе с Jungheinrich. Сейчас в числе таких регионов – Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Ростов-на-Дону, Иркутск, Новосибирск и Омск».