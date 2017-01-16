Технодинамика создаст новый поглощающий аппарат для повышения безопасности железнодорожных перевозок

25 января 2017 г.

Конструкторы самарского предприятия «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех приступили к созданию унифицированных поглощающих аппаратов для повышения безопасности перевозок грузов в железнодорожных цистернах. Новая разработка позволит увеличить эффективность их защиты в составе поезда от соударений до 100%.

Поглощающие аппараты предназначены для защиты конструкции всех типов вагонов-цистерн магистральных железных дорог колеи 1520 мм. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54749-2011 такими агрегатами оснащаются все газовые, нефтебензиновые, химические цистерны, специализированные и вагоны, перевозящие ценные, опасные и особо опасные грузы.

Новинка будет представлять собой демпфирующее устройство, уменьшающее воздействие различных физических сил на раму железнодорожных цистерн, включая сжимающее и растягивающее воздействия. Агрегат также обеспечит поглощение 100% кинетической энергии ударов, возникающих при столкновении вагонов-цистерн в ходе маневровых работ, на сортировочных горках и при переходных режимах ведения поездов.

«Новая модель в значительной степени повысит безопасность перевозок грузов железнодорожным транспортом, - отметил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга «Технодинамика». – Мы также планируем довести уровень унификации подобного типа продукции до 95%, что упростит процесс их эксплуатации, сервисное и техническое обслуживание. Иными словами, нашим партнерам мы предоставим качественно новый продукт, отвечающий самым современным требованиям».

В основу разработки будут заложены технологии двух ранее созданных эластомерных поглощающих аппаратов АПЭ-90-А.800 и АПЭ-120-А.800 с применением вязкоупругой силиконовой композиции. На базе данных технологий Холдинг создаст однокамерный унифицированный агрегат, объединяющий в себе эксплуатационные свойства сразу двух поглощающих аппаратов.

Все поглощающие аппараты, создаваемые на базе «Авиаагрегата», представляют собой линейку эластомерных поглощающих аппаратов повышенной энергоёмкости. В отличие от фрикционных аналогов они обладают гладкой силовой характеристикой и снижают уровень нагрузок на хребтовую балку на 15-30%.