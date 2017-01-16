С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Конструкторы самарского предприятия «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех приступили к созданию унифицированных поглощающих аппаратов для повышения безопасности перевозок грузов в железнодорожных цистернах. Новая разработка позволит увеличить эффективность их защиты в составе поезда от соударений до 100%.
Поглощающие аппараты предназначены для защиты конструкции всех типов вагонов-цистерн магистральных железных дорог колеи 1520 мм. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54749-2011 такими агрегатами оснащаются все газовые, нефтебензиновые, химические цистерны, специализированные и вагоны, перевозящие ценные, опасные и особо опасные грузы.
Новинка будет представлять собой демпфирующее устройство, уменьшающее воздействие различных физических сил на раму железнодорожных цистерн, включая сжимающее и растягивающее воздействия. Агрегат также обеспечит поглощение 100% кинетической энергии ударов, возникающих при столкновении вагонов-цистерн в ходе маневровых работ, на сортировочных горках и при переходных режимах ведения поездов.
«Новая модель в значительной степени повысит безопасность перевозок грузов железнодорожным транспортом, - отметил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга «Технодинамика». – Мы также планируем довести уровень унификации подобного типа продукции до 95%, что упростит процесс их эксплуатации, сервисное и техническое обслуживание. Иными словами, нашим партнерам мы предоставим качественно новый продукт, отвечающий самым современным требованиям».
В основу разработки будут заложены технологии двух ранее созданных эластомерных поглощающих аппаратов АПЭ-90-А.800 и АПЭ-120-А.800 с применением вязкоупругой силиконовой композиции. На базе данных технологий Холдинг создаст однокамерный унифицированный агрегат, объединяющий в себе эксплуатационные свойства сразу двух поглощающих аппаратов.
Все поглощающие аппараты, создаваемые на базе «Авиаагрегата», представляют собой линейку эластомерных поглощающих аппаратов повышенной энергоёмкости. В отличие от фрикционных аналогов они обладают гладкой силовой характеристикой и снижают уровень нагрузок на хребтовую балку на 15-30%.