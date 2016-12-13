Tele2 формирует новую цифровую среду с помощью Oracle Commerce

21 декабря 2016 г.

Tele2 использует решение Oracle Commerce в качестве единой цифровой платформы для взаимодействия с клиентами по всем онлайн-каналам во всех регионах

Москва, 21 декабря 2016 г. – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выбрал платформу Oracle Commerce для цифровой трансформации бизнеса. Промышленное решение позволит создать единое пространство для пользователей и получить максимум эффекта от каждого взаимодействия в цифровых каналах. В рамках проекта по созданию новой цифровой среды Tele2 переводит корпоративный сайт, личный кабинет и интернет-магазин на единую высокотехнологичную платформу.

Проект по созданию новой digital-среды реализуется в три этапа. Первая стадия подразумевает перевод на новую платформу региональных сайтов Tele2. Следующие этапы проекта коснутся изменения личного кабинета и интернет-магазина Tele2, которые сейчас являются самостоятельными системами и функционируют на разных платформах. Таким образом, оператор консолидирует все процессы управления собственными онлайн-каналами в единой системе на базе современной высокотехнологичной платформы. В дальнейшем сайт будет подстраиваться под каждого пользователя в зависимости от его профиля потребления услуг мобильной связи и стиля жизни.

Такой подход позволит абоненту легко и быстро получить необходимую информацию или сделать покупку в едином пространстве, которое объединяет функционал корпоративного сайта, личного кабинета и интернет-магазина оператора. Кроме того, внедрение промышленного решения Oracle Commerce обеспечит готовность цифровых ресурсов Tele2 к высоким нагрузкам, а также сократит расходы на IT-инфраструктуру.

«В условиях стремительного развития сетей скоростного мобильного интернета и роста абонентской базы Tele2 ищет инновационные решения, которые позволят нам взаимодействовать с пользователями на абсолютно другом уровне, – отметила Жанна Шалимова, директор по развитию цифрового канала Tele2. - Реализуя столь масштабный проект по формированию новой цифровой среды, в первую очередь мы исходили из потребностей клиентов. Так, мы создали онлайн-пространство, где абонент будет быстро и интуитивно решать те задачи, с которыми он пришел на наш сайт. Следуя глобальному тренду интернет-обслуживания, Tele2 переводит общение с клиентами в digital-среду. Этот подход поможет усовершенствовать качество сервиса и снизить нагрузку на контактные центры компании».

Выбор новой платформы был сделан в результате тендера на основе ряда критериев. Решение Oracle Commerce зарекомендовало себя как лучший инструмент по функциональности, надежности и возможностям масштабирования. Принимался во внимание международный опыт и лучшие практики телеком индустрии: Oracle Commerce в качестве единой цифрофой платформы успешно используют более 35 международных операторов связи, в том числе крупнейшие - Deutsche Telekom (T-Mobile), AT&T, Vodafone, Verizon, Sprint и другие.

«Мы рады приветствовать Tele2 в числе лидеров рынка, которые выбрали путь трансформации бизнеса на основе самых передовых современных технологий, и успешно применяют лучшие практики нашей промышленной цифровой платформы. Tele2 является прекрасным примером инновационной компании, которая эффективно использует широкие возможности, предоставляемые полным стеком продуктов Oracle, – сказал Олег Порецкий, директор департамента бизнес-приложений Oracle в России. - Мы уверены, что российские пользователи высоко оценят эти преимущества и удобное взаимодействие с оператором».

Регионами, где оператор уже запустил бета-версию нового сайта стали Москва, Санкт-Петербург и Мурманск. Переводом региональных сайтов Tele2 на единую платформу управления занимается компания AT Consulting, имеющая статус Oracle Platinum Partner. В начале 2017 года Tele2 обновит все региональные ресурсы компании.