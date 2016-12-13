Телематические системы экономят до 25% от стоимости каско

21 декабря 2016 г.

В России появилось первое бесплатное мобильное приложение "Автометрика", которое позволяет анализировать стиль вождения с помощью телематической системы и снижать стоимость страховки авто

Подобные приложения собирают все необходимые данные об использовании автомобиля и прогнозируют риски возникновения аварийной ситуации. Принимаются во внимание несколько десятков параметров: резкое торможение, нарушение правил перестроения, годовой пробег автомобиля и т.д. Так, водитель, годовой пробег автомобиля которого более 30 тыс. км, попадает в аварии гораздо чаще, чем тот, у кого данный показатель меньше.

Многое зависит и от таких факторов, как превышение допустимой скорости и время движения. Например, ночью концентрация внимания падает, поэтому аварийные ситуации на дорогах возникают чаще.

«Автометрика» также отслеживает, как часто водитель отвлекается на мобильный телефон за рулем: по данным американских ученых, при использовании гаджета аварийность резко возрастает.

Прибор накапливает данные, анализирует их и отправляет в страховую компанию, где индивидуально оцениваются риски для каждого клиента.

Дмитрий Воеводин, начальник отдела логистических операций DPD в России, считает, что установка телематики на страхуемый автомобиль сильно влияет на цену полиса каско и позволяет экономить владельцу ТС до 25% от его стоимости.

«Телематика начала набирать популярность у российских перевозчиков около 15 лет назад. За это время производители оборудования разработали и представили достаточно много интересных и крайне полезных решений. Но по-прежнему наибольшей популярностью пользуются такие опции, как контроль заправки и расхода топлива, отслеживание местоположения и скорости передвижения транспортного средства, контроль открытия и закрытия дверей и соблюдение специальных/температурных режимов. Эти функции позволяют экономить топливо на 10-15%, сокращать количество случаев кражи грузов и помогать в расследовании хищения и порчи товара, в том числе и по причинам изменения температуры воздуха в грузовом отсеке автомобиля», - добавляет Дмитрий Воеводин.