19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
Директор «Агентства Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Первом Московском деловом форуме предприятий туриндустрии «Путеводная звезда», который проходил в Marriott Grand Hotel 12 и 13 декабря 2016 года.
В России появилось первое бесплатное мобильное приложение "Автометрика", которое позволяет анализировать стиль вождения с помощью телематической системы и снижать стоимость страховки авто
Подобные приложения собирают все необходимые данные об использовании автомобиля и прогнозируют риски возникновения аварийной ситуации. Принимаются во внимание несколько десятков параметров: резкое торможение, нарушение правил перестроения, годовой пробег автомобиля и т.д. Так, водитель, годовой пробег автомобиля которого более 30 тыс. км, попадает в аварии гораздо чаще, чем тот, у кого данный показатель меньше.
Многое зависит и от таких факторов, как превышение допустимой скорости и время движения. Например, ночью концентрация внимания падает, поэтому аварийные ситуации на дорогах возникают чаще.
«Автометрика» также отслеживает, как часто водитель отвлекается на мобильный телефон за рулем: по данным американских ученых, при использовании гаджета аварийность резко возрастает.
Прибор накапливает данные, анализирует их и отправляет в страховую компанию, где индивидуально оцениваются риски для каждого клиента.
Дмитрий Воеводин, начальник отдела логистических операций DPD в России, считает, что установка телематики на страхуемый автомобиль сильно влияет на цену полиса каско и позволяет экономить владельцу ТС до 25% от его стоимости.
«Телематика начала набирать популярность у российских перевозчиков около 15 лет назад. За это время производители оборудования разработали и представили достаточно много интересных и крайне полезных решений. Но по-прежнему наибольшей популярностью пользуются такие опции, как контроль заправки и расхода топлива, отслеживание местоположения и скорости передвижения транспортного средства, контроль открытия и закрытия дверей и соблюдение специальных/температурных режимов. Эти функции позволяют экономить топливо на 10-15%, сокращать количество случаев кражи грузов и помогать в расследовании хищения и порчи товара, в том числе и по причинам изменения температуры воздуха в грузовом отсеке автомобиля», - добавляет Дмитрий Воеводин.