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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В системе электронных закупок Prozorro обнародована усовершенствованная тендерная документация для проведения двух процедур торгов по дноуглублению порта «Южный».
Документы обновлены и упрощены в соответствии с лучшими международными практиками рабочей группой из специалистов Администрации морских портов Украины (АМПУ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также юридической компании Arzinger.
Тендерная документация на английском языке – для удобства отечественных и международных подрядчиков – будет представлена в системе Prozorro через несколько дней.
В частности, в пакете документов более четко прописаны условия расчетов, порядок оплаты, гарантийные обязательства выполнения работ по договору, штрафные санкции, страхование рисков и пр. Кроме того, в обновленной версии отражены условия типовых контрактов Международной федерации инженеров — консультантов (FIDIC) с учетом требований украинского законодательства.
Напомним, в январе 2017 года для проведения аудита тендерной документации и анализа соответствия условий торгов требованиям законодательства, срок подачи конкурсных предложений на проведение дноуглубительных работ в морском порту «Южный» был продлен на два месяца.
«Исходя из инвестированных в эти проекты средств, а также беспрецедентной важности запроса на эти работы от бизнеса, мы должны совместно с подрядчиками и другими участниками процесса обеспечить максимально качественный, четкий и понятный процесс дноуглубления»,— отметил Райвис Вецкаганс, глава АМПУ, уточнив, что реализация этих проектов продемонстрирует готовность украинских гаваней к сотрудничеству с иностранными партнёрами.
Добавим, что речь идет о двух проектах:
— «Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта «Южный» (строительно-монтажные работы);
— «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта «Южный» в г. Южный Одесской области (первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс) (строительно-монтажные работы).