Тендерная документация по дноуглублению морского порта «Южный» обновлена в системе Prozorro

6 марта 2017 г.

В системе электронных закупок Prozorro обнародована усовершенствованная тендерная документация для проведения двух процедур торгов по дноуглублению порта «Южный».

Документы обновлены и упрощены в соответствии с лучшими международными практиками рабочей группой из специалистов Администрации морских портов Украины (АМПУ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также юридической компании Arzinger.

Тендерная документация на английском языке – для удобства отечественных и международных подрядчиков – будет представлена в системе Prozorro через несколько дней.

В частности, в пакете документов более четко прописаны условия расчетов, порядок оплаты, гарантийные обязательства выполнения работ по договору, штрафные санкции, страхование рисков и пр. Кроме того, в обновленной версии отражены условия типовых контрактов Международной федерации инженеров — консультантов (FIDIC) с учетом требований украинского законодательства.

Напомним, в январе 2017 года для проведения аудита тендерной документации и анализа соответствия условий торгов требованиям законодательства, срок подачи конкурсных предложений на проведение дноуглубительных работ в морском порту «Южный» был продлен на два месяца.

«Исходя из инвестированных в эти проекты средств, а также беспрецедентной важности запроса на эти работы от бизнеса, мы должны совместно с подрядчиками и другими участниками процесса обеспечить максимально качественный, четкий и понятный процесс дноуглубления»,— отметил Райвис Вецкаганс, глава АМПУ, уточнив, что реализация этих проектов продемонстрирует готовность украинских гаваней к сотрудничеству с иностранными партнёрами.

Добавим, что речь идет о двух проектах:

— «Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта «Южный» (строительно-монтажные работы);

— «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта «Южный» в г. Южный Одесской области (первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс) (строительно-монтажные работы).