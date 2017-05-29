Теплые отношения: «Деловые Линии» в 3 раза увеличили объем хранения водонагревательного и отопительного оборудования

14 июля 2017 г.

ГК «Деловые Линии» в три раза увеличили объем хранения товаров международной компании «Аристон Термо Русь». На данный момент логистический оператор предоставляет Ariston более 2,8 тыс. м2/сутки для хранения своей продукции.

Сотрудничество «Деловых Линий» и «Аристон Термо Русь» началось 3 года назад с организации складской логистики в Новосибирске. И с того момента компании активно расширили взаимодействие – были запущены проекты по ответственному хранению на складах Владивостока, Санкт-Петербурга, Красноярска, Казани и Екатеринбурга.

В соответствие с потребностями клиента склады «Деловых Линий» были разделены на зоны для хранения малогабаритных, стандартных и крупногабаритных грузов. Организована система учета гарантийных товаров при отгрузке, а складской персонал прошел обучение по работе с заявками по стандартам «Аристон Термо Русь». Также была разработана технология подготовки товара к отгрузке конечным покупателям клиента.

«В течение трех лет мы успешно расширяли наше сотрудничество с «Аристон Термо Русь». Ознакомившись с бизнес-процессами и спецификой товаров компании, мы разработали специальные технологии под индивидуальные потребности клиента, что позволило организовать эффективную систему учета, комплектации и отгрузки», — отметил директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«В лице компании «Деловые Линии» мы смогли найти надежного партнера по организации складской логистики. Сотрудничество с компанией позволило нам оптимизировать операционные затраты на хранение продукции, а также обеспечить прозрачность логистических процессов», — рассказал директор по логистике компании «Аристон Термо Русь» Джузеппе Гатти.