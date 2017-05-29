Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
ГК «Деловые Линии» в три раза увеличили объем хранения товаров международной компании «Аристон Термо Русь». На данный момент логистический оператор предоставляет Ariston более 2,8 тыс. м2/сутки для хранения своей продукции.
Сотрудничество «Деловых Линий» и «Аристон Термо Русь» началось 3 года назад с организации складской логистики в Новосибирске. И с того момента компании активно расширили взаимодействие – были запущены проекты по ответственному хранению на складах Владивостока, Санкт-Петербурга, Красноярска, Казани и Екатеринбурга.
В соответствие с потребностями клиента склады «Деловых Линий» были разделены на зоны для хранения малогабаритных, стандартных и крупногабаритных грузов. Организована система учета гарантийных товаров при отгрузке, а складской персонал прошел обучение по работе с заявками по стандартам «Аристон Термо Русь». Также была разработана технология подготовки товара к отгрузке конечным покупателям клиента.
«В течение трех лет мы успешно расширяли наше сотрудничество с «Аристон Термо Русь». Ознакомившись с бизнес-процессами и спецификой товаров компании, мы разработали специальные технологии под индивидуальные потребности клиента, что позволило организовать эффективную систему учета, комплектации и отгрузки», — отметил директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.
«В лице компании «Деловые Линии» мы смогли найти надежного партнера по организации складской логистики. Сотрудничество с компанией позволило нам оптимизировать операционные затраты на хранение продукции, а также обеспечить прозрачность логистических процессов», — рассказал директор по логистике компании «Аристон Термо Русь» Джузеппе Гатти.