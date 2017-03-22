Терминал благополучия потребителей: «Деловые Линии» прошли проверку Роспотребнадзора

11 апреля 2017 г.

В работе терминала «Деловых Линий» Санкт-Петербург Шушары Армада нет нарушений. К такому выводу пришли эксперты регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Выездная проверка прошла 24 марта 2017 года, специалисты осматривали помещения свыше шести часов.

В норме абсолютно все показатели, убедились проверяющие. Площадь рабочих мест сотрудников офисного блока «Деловых Линий» и расстановка мебели – соответствует санитарным нормам. Все работники склада имеют спецодежду, на месте можно найти аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, Роспотребнадзор не зафиксировал на терминале превышения предельно допустимой концентрации и предельно допустимого уровня вредных веществ.

Напомним, подразделение «Деловых Линий» Санкт-Петербург Шушары Армада расположено в южной части Санкт-Петербурга. Площадь — более 10 тыс. кв. м. Помещениям присвоена категория «А».