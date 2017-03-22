29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
В работе терминала «Деловых Линий» Санкт-Петербург Шушары Армада нет нарушений. К такому выводу пришли эксперты регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Выездная проверка прошла 24 марта 2017 года, специалисты осматривали помещения свыше шести часов.
В норме абсолютно все показатели, убедились проверяющие. Площадь рабочих мест сотрудников офисного блока «Деловых Линий» и расстановка мебели – соответствует санитарным нормам. Все работники склада имеют спецодежду, на месте можно найти аптечки для оказания первой медицинской помощи.
Кроме того, Роспотребнадзор не зафиксировал на терминале превышения предельно допустимой концентрации и предельно допустимого уровня вредных веществ.
Напомним, подразделение «Деловых Линий» Санкт-Петербург Шушары Армада расположено в южной части Санкт-Петербурга. Площадь — более 10 тыс. кв. м. Помещениям присвоена категория «А».