Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Новый офис ГК «Деловые Линии» формата «у дома» открылся в Калининском районе на проспекте Науки рядом с метро «Академическая».
В подразделении осуществляется прием и отправка грузов весом до 50 кг и с максимальными габаритами до 0,5*0,5*0,5 м (длина*ширина*высота).
«Терминал на проспекте Науки — уже десятое подразделение «Деловых Линий» в Санкт-Петербурге и второй малоформатный терминал в городе. Наши исследования показали, что офисы приема и выдачи «у дома» очень востребованы на рынке, поэтому мы и в дальнейшем планируем их открывать для удобства наших клиентов»,— говорит директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.
Напомним, что на данный момент у логистического оператора уже есть 5 малоформатных подразделений: кроме офисов в Северной столице, 3 терминала «у дома» находятся в Москве. В июле планируется открытие еще одного подобного терминала в Санкт-Петербурге, а также развитие формата в других городах России.