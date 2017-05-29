Терминал шаговой доступности: «Деловые Линии» открыли в Петербурге второе малоформатное подразделение

29 июня 2017 г.

Новый офис ГК «Деловые Линии» формата «у дома» открылся в Калининском районе на проспекте Науки рядом с метро «Академическая».

В подразделении осуществляется прием и отправка грузов весом до 50 кг и с максимальными габаритами до 0,5*0,5*0,5 м (длина*ширина*высота).

«Терминал на проспекте Науки — уже десятое подразделение «Деловых Линий» в Санкт-Петербурге и второй малоформатный терминал в городе. Наши исследования показали, что офисы приема и выдачи «у дома» очень востребованы на рынке, поэтому мы и в дальнейшем планируем их открывать для удобства наших клиентов»,— говорит директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

Напомним, что на данный момент у логистического оператора уже есть 5 малоформатных подразделений: кроме офисов в Северной столице, 3 терминала «у дома» находятся в Москве. В июле планируется открытие еще одного подобного терминала в Санкт-Петербурге, а также развитие формата в других городах России.