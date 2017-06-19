Типография арендовала 1100 кв.м производственных площадей во Фрунзенском районе через сервис SKLADMAPS

10 августа 2017 г.

Крупная типография арендовала производственное помещение площадью 1100 кв.м в производственно-складском комплексе «Нобелевская дорога». Сделка заключена через сервис SKLADMAPS.

Типография предлагает услуги по изготовлению полиграфической продукции любого уровня сложности методом офсетной печати и шелкографии, изготовление сувенирной продукции и нанесение элементов фирменного стиля методом тампопечати.

Типография арендовала производственное помещение площадью 1100 кв. м в производственно-складском комплексе «Нобелевская дорога» во Фрунзенском районе в шаговой доступности от станции метро «Волковская». Комплекс имеет удобный выезд на Софийскую улицу с выездом на КАД и Лиговский проспект. Инженерное оснащение объекта способно обеспечить необходимую для типографии энергетическую емкость – от 100 до 250 кВт.

Производственно-складской комплекс «Нобелевская дорога» принадлежит компании «Нью Сити Девелоп». В собственности и управлении компании находится порядка 120 000 кв.м площадей в 52 зданиях.

Транспортная доступность является одним из основных требований среди арендаторов производственных помещений, поскольку это компании, в штате которых работает от 15 до 300 человек, которые могут работать в 2-3 смены. Организация трансфера для сотрудников может стать дополнительной строкой затрат. Система фильтров на сервисе SKLADMAPS позволяют найти помещение в аренду в любом районе города в соответствии с требованиями арендатора.