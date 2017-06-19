Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Крупная типография арендовала производственное помещение площадью 1100 кв.м в производственно-складском комплексе «Нобелевская дорога». Сделка заключена через сервис SKLADMAPS.
Типография предлагает услуги по изготовлению полиграфической продукции любого уровня сложности методом офсетной печати и шелкографии, изготовление сувенирной продукции и нанесение элементов фирменного стиля методом тампопечати.
Типография арендовала производственное помещение площадью 1100 кв. м в производственно-складском комплексе «Нобелевская дорога» во Фрунзенском районе в шаговой доступности от станции метро «Волковская». Комплекс имеет удобный выезд на Софийскую улицу с выездом на КАД и Лиговский проспект. Инженерное оснащение объекта способно обеспечить необходимую для типографии энергетическую емкость – от 100 до 250 кВт.
Производственно-складской комплекс «Нобелевская дорога» принадлежит компании «Нью Сити Девелоп». В собственности и управлении компании находится порядка 120 000 кв.м площадей в 52 зданиях.
Транспортная доступность является одним из основных требований среди арендаторов производственных помещений, поскольку это компании, в штате которых работает от 15 до 300 человек, которые могут работать в 2-3 смены. Организация трансфера для сотрудников может стать дополнительной строкой затрат. Система фильтров на сервисе SKLADMAPS позволяют найти помещение в аренду в любом районе города в соответствии с требованиями арендатора.