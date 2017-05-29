Титульный спонсор футбольного клуба «Челси» арендовал склад у УК MLP

5 июля 2017 г.

Управляющая компания MLP сообщила о подписании еще одного договора аренды в Складском Комплексе «Никольское». Японская компания Yokohama, один из крупнейших производителей шин в мире, стала арендатором Складского Комплекса «Никольское», арендовав 11 тыс. кв.м.

Современный логистический комплекс класса «А» «Никольское», общая площадь которого составляет 107 тыс. кв. м, расположен в Дмитровском районе Московской области. Комплекс находится непосредственно на трассе А-107, что обеспечивает удобный доступ к транспортной инфраструктуре Московского региона. Доставка грузов в Москву может осуществляться по Дмитровскому, Рогачевскому или Ленинградскому шоссе. Расстояние до МКАД составляет 35 км.

Этот современный логистический комплекс оснащен новейшими инженерными системами - отопления, освещения и водоснабжения. Комплекс был введен в эксплуатацию в конце 2015г.. СК «Никольское» располагает 380 парковочными местами, из которых 120 - предназначены для парковки грузовых автомобилей и 160 мест - для легковых автомобилей. Объект находится под управлением лидера отечественного рынка складской недвижимости - УК MLP.

«Мы рады, что склад одного из крупнейших производителей шин в мире разместится именно на нашем Складском Комплексе «Никольское». Этот дистрибуционный центр будет ориентирован на обслуживание дилеров шин Yokohama по всей России. На наш взгляд, эта сделка является еще одним подтверждением качества нашего объекта», - прокомментировал сделку начальник управления по работе с арендаторами УК MLP Илья Проничкин.