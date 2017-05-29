Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Управляющая компания MLP сообщила о подписании еще одного договора аренды в Складском Комплексе «Никольское». Японская компания Yokohama, один из крупнейших производителей шин в мире, стала арендатором Складского Комплекса «Никольское», арендовав 11 тыс. кв.м.
Современный логистический комплекс класса «А» «Никольское», общая площадь которого составляет 107 тыс. кв. м, расположен в Дмитровском районе Московской области. Комплекс находится непосредственно на трассе А-107, что обеспечивает удобный доступ к транспортной инфраструктуре Московского региона. Доставка грузов в Москву может осуществляться по Дмитровскому, Рогачевскому или Ленинградскому шоссе. Расстояние до МКАД составляет 35 км.
Этот современный логистический комплекс оснащен новейшими инженерными системами - отопления, освещения и водоснабжения. Комплекс был введен в эксплуатацию в конце 2015г.. СК «Никольское» располагает 380 парковочными местами, из которых 120 - предназначены для парковки грузовых автомобилей и 160 мест - для легковых автомобилей. Объект находится под управлением лидера отечественного рынка складской недвижимости - УК MLP.
«Мы рады, что склад одного из крупнейших производителей шин в мире разместится именно на нашем Складском Комплексе «Никольское». Этот дистрибуционный центр будет ориентирован на обслуживание дилеров шин Yokohama по всей России. На наш взгляд, эта сделка является еще одним подтверждением качества нашего объекта», - прокомментировал сделку начальник управления по работе с арендаторами УК MLP Илья Проничкин.