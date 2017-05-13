ТК «Байкал Сервис» открывает филиал во Владимире

14 июня 2017 г.

г. Владимир

Складской комплекс, предназначенный для обслуживания сборных грузов, начал свою работу сегодня, 14 июня. Комплекс имеет удобное расположение с точки зрения логистики: на ул. Гастелло д. 8А, в деловой части города, где сосредоточены компании–пользователи транспортных услуг. Район также привлекателен своими подъездными путями: с одной стороны это ул. Гастелло, которая соединяется с центром города, а с другой — объездная дорога с новым асфальтовым покрытием.

Терминал рассчитан на прием, обработку, складирование, хранение и выдачу грузов. Помещение соответствует классу В. Операционная площадка отлично подходит для отстоя и маневрирования большегрузного транспорта, а для также парковки легковых автомобилей.

Решение по открытию связано с активным ростом грузопотока в регионе. Владимирская область находится в числе субъектов с устойчивым развитием. В Национальном рейтинге инвестклимата России* занимает пятнадцатое место. За 2013-2016 гг. в экономику региона привлечено 289 млрд руб. инвестиций, сформировано более 200 инвестиционных площадок, из которых семь представляют собой крупные индустриальные парки с подготовленной инфраструктурой**.

«Бизнес наших клиентов успешно развивается. Это, естественно, вызывает необходимость в обработке большего количества грузов на месте (до сих пор в область действовала адресная доставка). Поэтому нами было принято решение об открытии полноценного логистического центра. Кроме того, доступность для клиента имеет большое стратегическое и практическое значение для развития нашей компании: так мы сможем еще лучше понимать его потребности и максимально быстрого реагировать на обращения», — рассказал Павел Семенков, заместитель директора регионального департамента ТК «Байкал Сервис».

В перечень услуг, доступных владимирским клиентам ТК «Байкал Сервис», входят:

перевозка сборных грузов;

забор груза;

доставка до двери;

погрузо-разгрузочные работы;

страхование груза;

упаковка;

отправка и возврат сопроводительных документов.

Директором Владимирского филиала назначен Николай Николаевич Смирнов. Смирнов родился в 1974 г. во Владимире. Окончил Владимирский государственный университет. В 1996 г. — факультет радиотехники, в 2009 г. — экономический по специальности «экономика и управление». У Смирнова более чем 10-летний опыт в продажах, из которых 9 лет — в ГК «АЛКОН», одной из крупнейших российских компаний по выпуску алкогольных и безалкогольных напитков. По итогам работы в 2010 году был признан лучшим территориальным менеджером «Алкона» на территории ЦФО, в 2016 году занял 3 место в корпоративном рейтинге территориальных менеджеров по России.

На новом посту топ-менеджер будет отвечать за развитие и расширение бизнеса компании в вверенном ему регионе: рост грузооборота, увеличение клиентской базы, продвижение услуг и дополнительных сервисов, совершенствование обслуживания клиентов.

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* «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» составлен экспертами Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с РСПП, ТПП РФ, «Опорой России» и «Деловой Россией».

** По данным пресс-службы администрации Владимирской области.